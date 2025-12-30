Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsBahraich DFO removed after Yogi Adityanath expressed displeasure over the continuous deaths caused by wolf attacks
भेड़ियों के हमलों में लगातार मौतों पर बहराइच के डीएफओ हटाए गए, योगी की नाराजगी के बाद ऐक्शन

भेड़ियों के हमलों में लगातार मौतों पर बहराइच के डीएफओ हटाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद मंगलवार को बहराइच के डीएफओ राम सिंह यादव को हटा कर मुख्यालय से संबद्ध किया गया है

Dec 30, 2025 07:45 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद मंगलवार को प्रदेश के बहराइच जिले के डीएफओ ऐक्शन हुआ है। बहराइच डीएफओ राम सिंह यादव को हटा दिया गया है। उन्हें मुख्यालय से संबद्ध किया गया है। उनकी जगह एटा के डीएफओ सुन्दरेशा को बहराइच का नया डीएफओ बनाया गया है। खबर है कि वन विभाग की टीम ने अब तक आठ आदमखोर भेड़ियों को भी मार गिराया है।

बहराइच में बीते कुछ समय से भेड़ियों का आतंक काफी बढ़ गया है। उनके हमलों से इंसानी मौतों का सिलसिला थम नहीं पा रहा। वहां अब तक एक दर्जन मौतें होने की खबर है। भेड़िए कहीं सोते बच्चों को, तो कहीं मां की गोद से उन्हें खींचकर ले गए। लगातार होती मौतें से वन विभाग के खिलाफ स्थानीय लोगों में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री तक भी इसको लेकर शिकायत पहुंची है। उन्होंने इस पर खासी नाराजगी जताई है।

लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी: अरुण

कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विभागीय मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना को बुलाकर बात की। उन्हें इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उसके बाद डा. सक्सेना ने डीएफओ बहराइच को हटाए जाने के आदेश विभागीय अधिकारियों को दिए। तत्काल प्रभाव से बहराइच डीएफओ राम सिंह यादव को हटाकर मुख्यालय संबद्ध कर दिया गया। वहीं एटा के डीएफओ सुन्दरेशा को बहराइच का नया डीएफओ बनाए जाने के आदेश विभाग की संयुक्त सचिव नीरजा सक्सेना ने जारी किया। वन मंत्री डा. सक्सेना ने कहा है कि सरकार ऐसी घटनाओं को लेकर गंभीर है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

