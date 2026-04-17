भाभी के हाथ-पैर बांधे और कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उतारा मौत के घाट, क्यों हैवान बना देवर?
बहराइच के धर्मापुर गांव में एक देवर ने बीमे की रकम के विवाद में अपनी विधवा भाभी आरती देवी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। पति की मौत के बाद मिले क्लेम के पैसों पर देवर की नजर थी। पुलिस ने आरोपी दिनेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है।
UP News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है। यहां के मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के धर्मापुर गांव में एक देवर ने अपनी ही विधवा भाभी की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने पहले भाभी के हाथ-पैर बांधे ताकि वह शोर न मचा सके और फिर उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत की नींद सुला दिया। इस नृशंस हत्या के पीछे बीमे के लाखों रुपये और जमीन का विवाद सामने आया है।
क्लेम की रकम ने बनाया हैवान
मारी गई आरती देवी (35 वर्ष) के पति पुलिस सिंह की करीब एक साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद आरती को हाल ही में बीमे और सड़क हादसे के क्लेम के रूप में एक बड़ी धनराशि मिली थी। आरती का देवर दिनेश यादव इस रकम पर नजर गड़ाए बैठा था वह लगातार भाभी से पैसों की मांग कर रहा था। आरती ने बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए जब पैसा देने से मना किया तो दिनेश के सिर पर खून सवार हो गया। इसके अलावा, वह जमीन के बंटवारे को लेकर भी आरती से रंजिश रखता था।
बेरहमी की सारी हदें पार
गुरुवार की रात आरती किसी रिश्तेदारी में जाने की तैयारी कर रही थी, तभी दिनेश वहां आ धमका। उसने फिर से पैसों के लिए विवाद शुरू किया और आरती के साथ मारपीट की। विरोध करने पर आरोपी ने आरती के हाथ-पांव रस्सी से बांध दिए और उसे जमीन पर पटक दिया। जब आरती असहाय हो गई, तो दिनेश ने कुल्हाड़ी उठाकर उसके चेहरे, गले और सिर पर एक के बाद एक कई वार किए। आरती की मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
आरोपी देवर गिरफ्तार
शुक्रवार सुबह जब ग्रामीणों ने आरती का लहुलूहान शव देखा, तो इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मुर्तिहा कोतवाली पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुँची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साक्ष्य जुटाए। पुलिस की सक्रियता के चलते फरार आरोपी दिनेश यादव को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया।
कोतवाल राम नरेश ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। उसने लालच में आकर अपनी भाभी की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी और कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।