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पुतला फूंकते समय आग की चपेट में आई बहराइच बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल, चेहरा झुलसा

Apr 25, 2026 03:57 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी के बहराइच में पुतला फूंकते समय बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल आग की चपेट में आ गईं। उनका चेहरा आग से झुलस गया। इसे लेकर हड़कम्प मच गया। उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है।

पुतला फूंकते समय आग की चपेट में आई बहराइच बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल, चेहरा झुलसा

UP News: यूपी के बहराइच जिले में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट पर आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में आग की लपट की चपेट में सदर विधायक अनुपमा जायसवाल आ गईं। उनका चेहरा आग से झुलस गया। इसे लेकर हड़कम्प मच गया। डीएम अक्षय त्रिपाठी एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए। विधायक को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां से लखनऊ रेफर किया गया है।

भाजपा महिला मोर्चा की ओर से पुतला दहन कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी थे। महिलाएं पुतला लेकर डीएम कार्यालय की ओर चलीं। नारेबाजी की। चौराहे पर दहन करते समय विधायक का चेहरा झुलस गया। वहां हड़कम्प मच गया। लोगों ने पानी से किसी तरह आग को बुझाया। और चेहरे पर राहत दी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया है। इस मौके पर सांसद डॉ.आनंद गोंड भी थे।

Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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