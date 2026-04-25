पुतला फूंकते समय आग की चपेट में आई बहराइच बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल, चेहरा झुलसा
यूपी के बहराइच में पुतला फूंकते समय बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल आग की चपेट में आ गईं। उनका चेहरा आग से झुलस गया। इसे लेकर हड़कम्प मच गया। उन्हें लखनऊ रेफर किया गया है।
UP News: यूपी के बहराइच जिले में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट पर आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में आग की लपट की चपेट में सदर विधायक अनुपमा जायसवाल आ गईं। उनका चेहरा आग से झुलस गया। इसे लेकर हड़कम्प मच गया। डीएम अक्षय त्रिपाठी एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारी पहुंच गए। विधायक को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां से लखनऊ रेफर किया गया है।
भाजपा महिला मोर्चा की ओर से पुतला दहन कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी थे। महिलाएं पुतला लेकर डीएम कार्यालय की ओर चलीं। नारेबाजी की। चौराहे पर दहन करते समय विधायक का चेहरा झुलस गया। वहां हड़कम्प मच गया। लोगों ने पानी से किसी तरह आग को बुझाया। और चेहरे पर राहत दी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर किया गया है। इस मौके पर सांसद डॉ.आनंद गोंड भी थे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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