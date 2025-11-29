Hindustan Hindi News
बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, दो दिनों में 2 बच्चों को बनाया निवाला

संक्षेप:

बहराइच के ग्रामीण भेड़ियों के हमले से दहशत में हैं। शुक्रवार को खोरिया शफीक और गोडहिया गांव में दो बच्चों की भेड़ियों ने जान ले ली, जिससे इलाके में डर और सनसनी फैल गई। उधर, वन विभाग भेड़ियों की तलाश में जुटी हउई है।

Sat, 29 Nov 2025 06:25 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बहराइच
बहराइच में भेड़ियों के हमले ने लोगों की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार को दो घटनाओं में बच्चों की मौत की हो गई। जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। शुक्रवार की रात देहात कोतवाली के खोरिया शफीक गांव में मां में पास सो रही 10 महीने की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। गन्ने के खेत मे अधखाया शव मिला है। वहीं, कैसरगंज के गोडहिया में भी भेड़िया पांच साल के बच्चे को उठा ले गया। लगातार घटनाओं से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है।

बहराइच के खोरिया शफीक गांव मायके आई महिला रमा देवी पत्नी रामचंदर अपनी बेटी सुनीता के साथ सो रही थी। भेड़िया जबड़ों में बच्ची को जकड़ फरार हो गया। बच्ची की चीख पर मां जागी और भेड़िये के पीछे भागी। रमा देवी ने शोर मचाया। आधी रात को घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने इलाका छान मारा। बेटी का कोई सुराग नही लगा। भोर होने पर तलाश कर रहे लोगों को गन्ने के खेत में अधखाया शव मिला तो कोहराम मच गया है। जानकारी मिलते ही देहात कोतवाल दद्दन सिंह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। वन महकमे की टीम भी मौके पर पहुंची है। वन्यजीव के पगचिह्न तलाश रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर वन विभाग की ओर से अभी किस वन्य जीव से मौत हुई है इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

उधर, तहसील कैसरगंज क्षेत्र में भी भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भेड़िए के हमले में बच्चे की मौत हो गई। भेड़िया बच्चे पर हमला कर दबोच भागा। ग्रामीण जब तक उसका पीछा करते तब तक बच्चे के दोनों हाथ के पंजे चबा गया। ग्रामीणों के हांका लगाने से भेड़िया बच्चे को छोड़कर गायब हो गया। बच्चे के दोनों पंजे गायब मिले हैं। देर रात बच्चे को मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया था, जहां रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। भेड़िए के हमले से अब तक यह सातवीं मौत हैं और दो बच्चे लापता है।

घटना शुक्रवार की शाम कैसरगंज के ग्राम पंचायत गोडहिया नंबर तीन के मजरे मल्लहन पुरवा की है। पांच साल का स्टार घर के बाहर खेल रहा रहा था। उसी दौरान भेड़िए ने हमला बोल दिया। उसको मुंह में दबोच कर खेत की ओर भागा। परिजनों व ग्रामीणों ने जब यह देखा तो वह दौड़ पड़े। काफी दूर तक इसका पीछा किया, लेकिन भेड़िए ने उसे नहीं छोड़ा। बहुत मुश्किल से भेड़िए ने उसे छोड़ा। इसी बीच उसने दोनों हाथ के आगे का हिस्सा खा लिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैसरगंज लेकर आए जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। वहां स्थिति में सुधार नहीं होने और अधिक रक्तस्राव के चलते बच्चे की मौत हो गई। उधर, लगातार दूसरे दिन इलाके में बच्चों पर भेड़िए के हमले से सनसनी है। डीएफओ राम सिंह ने कहा है कि प्रभावित इलाके में टीम भेजी गई है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
