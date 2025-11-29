बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, दो दिनों में 2 बच्चों को बनाया निवाला

संक्षेप: बहराइच के ग्रामीण भेड़ियों के हमले से दहशत में हैं। शुक्रवार को खोरिया शफीक और गोडहिया गांव में दो बच्चों की भेड़ियों ने जान ले ली, जिससे इलाके में डर और सनसनी फैल गई। उधर, वन विभाग भेड़ियों की तलाश में जुटी हउई है।

बहराइच में भेड़ियों के हमले ने लोगों की नींद उड़ा दी है। शुक्रवार को दो घटनाओं में बच्चों की मौत की हो गई। जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। शुक्रवार की रात देहात कोतवाली के खोरिया शफीक गांव में मां में पास सो रही 10 महीने की बच्ची को भेड़िया उठा ले गया। गन्ने के खेत मे अधखाया शव मिला है। वहीं, कैसरगंज के गोडहिया में भी भेड़िया पांच साल के बच्चे को उठा ले गया। लगातार घटनाओं से क्षेत्र में सनसनी मची हुई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बहराइच के खोरिया शफीक गांव मायके आई महिला रमा देवी पत्नी रामचंदर अपनी बेटी सुनीता के साथ सो रही थी। भेड़िया जबड़ों में बच्ची को जकड़ फरार हो गया। बच्ची की चीख पर मां जागी और भेड़िये के पीछे भागी। रमा देवी ने शोर मचाया। आधी रात को घटना के बाद परिजनों व ग्रामीणों ने इलाका छान मारा। बेटी का कोई सुराग नही लगा। भोर होने पर तलाश कर रहे लोगों को गन्ने के खेत में अधखाया शव मिला तो कोहराम मच गया है। जानकारी मिलते ही देहात कोतवाल दद्दन सिंह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। वन महकमे की टीम भी मौके पर पहुंची है। वन्यजीव के पगचिह्न तलाश रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। उधर वन विभाग की ओर से अभी किस वन्य जीव से मौत हुई है इसकी पुष्टि नहीं की गई है।

उधर, तहसील कैसरगंज क्षेत्र में भी भेड़िए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को भेड़िए के हमले में बच्चे की मौत हो गई। भेड़िया बच्चे पर हमला कर दबोच भागा। ग्रामीण जब तक उसका पीछा करते तब तक बच्चे के दोनों हाथ के पंजे चबा गया। ग्रामीणों के हांका लगाने से भेड़िया बच्चे को छोड़कर गायब हो गया। बच्चे के दोनों पंजे गायब मिले हैं। देर रात बच्चे को मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया था, जहां रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया। भेड़िए के हमले से अब तक यह सातवीं मौत हैं और दो बच्चे लापता है।