बहन मुझे बचा लो...मैं जल रही हूं; कॉल पर बात करते समय फटा सिलेंडर, जिंदा जली महिला

बहन मुझे बचा लो...मैं जल रही हूं; कॉल पर बात करते समय फटा सिलेंडर, जिंदा जली महिला

संक्षेप:

उन्नाव में मंगलवार को रसोई में गैस सिलेंडर फटने से एक महिला जिंदा जल गई। महिला जिस समय जली वह अपनी बहन से बात कर रही थी। गैस लीकेज की वजह से लगी आग में झुलस रही महिला के अंतिम शब्द थे, 'बहन मुझे बचा लो...मैं जल रही हूं।' 

Tue, 25 Nov 2025 09:20 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, उन्नाव
यूपी के उन्नाव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां गांधीनगर मोहल्ले में मंगलवार सुबह रसोई में गैस सिलेंडर फटने से एक महिला जिंदा जल गई। महिला जिस समय जली वह अपनी बहन से बात कर रही थी। गैस लीकेज की वजह से लगी आग में झुलस रही महिला के अंतिम शब्द थे, 'बहन मुझे बचा लो...मैं जल रही हूं।' तभी सिलेंडर धमाके के साथ फटा और घर धुएं से भर गया।

गांधीनगर में रमा बाजपेई के मकान में सुभाष गुप्ता अपनी 37 साल की पत्नी खुशबू गुप्ता और 13 साल की बेटी शगुन के साथ रहते हैं। मंगलवार सुबह सुभाष ने बेटी को स्कूल छोड़ा और फिर वह सीताराम कॉलोनी स्थित अपनी डिस्पोजल की दुकान पर चले गए। खुशबू घर पर अकेले थी। उसने पोनी रोड झंडा चौराहा में रहने वाली बहन एकता गुप्ता को फोन मिलाया और किचन में खाना बनाने लगी। तभी लीकेज घरेलू गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग की लपटें देख वह घबरा गई और शोर मचाने लगी। तभी वह आग की चपेट में आ गई।

फोन चलने के दौरान खुशबू बहन एकता से बोली, बहन- मैं जल रही हूं...मुझे बचा लो। इसके बाद तेज धमाके के साथ सिलेंडर फट गया। धमाके की आवाज सुन आसपास के लोग बाहर निकले। लोगों ने किसी तरह दरवाजा तोड़ा और आग की लपटों से घिरी खुशबू पर कंबल डालकर आग बुझाई। इसके बाद उसे इलाज के लिए कानपुर उर्सला ले जाया गया। यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच-पड़ताल की।

जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय लेखपाल प्रशांत अवस्थी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी आलाधिकारियों को दी। वहीं, स्थानीय लोगों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास के घरों की दीवारें तक हिल गईं। पड़ोसियों का कहना है कि यदि तुरंत दरवाजा न तोड़ा जाता तो नुकसान और अधिक हो सकता था।

