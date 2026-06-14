VIDEO: बहन-बेटी पर बुरी नजर डाली तो चौराहे तक पीटते हुए लेकर जाऊंगा, इंस्पेक्टर ने दी चेतावनी
मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना प्रभारी का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना प्रभारी बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं।
Moradabad Inspector video viral: यूपी पुलिस और यूपी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है। सड़क पर आए दिन महिलाओं और बेटियों से छेड़खानी करने वालों को पुलिस सबक भी सिखा रही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ अराकतत्वों द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हाल में कुछ लोगों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी की फोटो को लेकर अभद्र कमेंट किए गए। जिसको लेकर सीएम योगी ने भी सख्त चेतावनी दी है। अब मुरादाबाद जिले के कुंदरकी थाना प्रभारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसमें वह बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों सख्त संदेश देते नजर आए। वायरल वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार कुंदरकी क्षेत्र के गांव जलालपुर खास में एक आयोजित जन चौपाल के दौरान कुंदरकी थाना प्रभारी हम्बीर सिंह जादौन ने महिला सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बहन-बेटियों के साथ अभद्रता करने या उन पर बुरी नजर डालने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आयोजित चौपाल में थाना प्रभारी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए क्षेत्र में शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने असामाजिक तत्वों और मनचलों को चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सकें। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया जिसमें उनके सख्त तेवर नजर आ रहे हैं। क्षेत्र के लोग महिला सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कार्यशैली की सराहना कर रहे हैं।
क्या बोले थे सीएम योगी
आजमगढ़ में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, बेटी किसी की भी हो, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के सदर और मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 955 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही उक्त मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने अधिकारियों को तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महिलाओं और बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के सख्त कदम उठाती रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।