Bagpat News: कांवड़ यात्रा: कांवड़ यात्रा मार्ग पर होंगे जीरो वेस्ट ओर प्लास्टिक फ्री भंडारे

Bagpat News: बागपत। रोस्टरवार कांवड़ यात्रा मार्ग में भंडारा लगने वाले चिन्हित स्पॉट पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। भंडारों में पालिका की मुहिम कितनी कामयाब रही भंडारा स्थल पर रखे डस्टबिन इसके गवाह बनेंगे। जिन डस्टबिन में जितना कम प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन और इससे बने उत्पाद व कम से कम बचा हुआ अन्न होगा, वहां कर्मियों को सम्मान मिलेगा। कांवड़ मार्गों पर लगने वाले भंडारे जीरो वेस्ट एवं प्लास्टिक फ्री होंगे। पालिका कर्मी भंडारों में अन्न की बर्बादी और प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन का इस्तेमाल रोकने का संदेश देकर श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे। इसके लिए रोस्टर बनाकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

पालिका की मुहिम कितनी कामयाब रही भंडारा स्थल पर रखे डस्टबिन इसके गवाह बनेंगे। इस बार की कांवड़ यात्रा सीधे तौर पर स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ेगी। नगर पालिका स्तर से इसकी कवायद भी शुरू की गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग और भंडारा स्थल पर साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चूना व पानी आदि के छिड़काव समेत मोबाइल शौचालय को लेकर नगर पालिका प्रशासन खास इंतजाम करेगा।नगर पालिका कर्मी यात्रा मार्ग पर लगने वाले भंडारों को जीरो वेस्ट एवं प्लास्टिक फ्री बनाने की मुहिम चलाएंगे। भंडारों में अन्न की बर्बादी रोकने व प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलीथिन का इस्तेमाल रोकने के लिए पंफलेट आदि प्रचार माध्यमों से संदेश दिया जाएगा। पालिका अफसर और कर्मचारी श्रद्धालुओं को जागरूक करेंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद भी ली जाएगी। श्रद्धालुओं को कपड़े के थैले बांटते हुए प्लास्टिक उत्पादों का बहिष्कार करने की शपथ दिलाई जाएगी। मुहिम सफल बनाने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही पूरी तैयारी कर ली गई है।