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Bagpat News: गांगनौली कट की मांग को लेकर 31 लीटर गंगाजल लेकर पहुंचा युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: दाहा में गांगनौली कट की मांग के समर्थन में टीकरी निवासी मनीत राठी हरिद्वार से 31 लीटर गंगाजल लेकर पहुंचे। यह यात्रा शिवरात्रि पर पुरा महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए है। तीन महीने से चल रहे धरने के समर्थन में यह कदम उठाया गया है। मनीत ने अधिकारियों के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना की।

Bagpat News: गांगनौली कट की मांग को लेकर 31 लीटर गंगाजल लेकर पहुंचा युवक

Bagpat News: दाहा। गांगनौली कट की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में टीकरी कस्बा निवासी एक युवक हरिद्वार से कांवड़ लेकर रविवार को दाहा पहुंचा। युवक कलश में 31 लीटर गंगाजल लेकर आया है। चह शिवरात्रि पर पुरा महादेव मंदिर में गंगाजल से जलाभिषेक करेगा। टीकरी कस्बा निवासी मनीत राठी ने बताया कि गांगनौली कट की मांग को लेकर पिछले करीब तीन महीने से धरना चल रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने हरिद्वार से 31 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू की है। दाहा पहुंचने पर राजेंद्र चौधरी, प्रधान धर्मेंद्र राठी, विकास राणा सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने मनीत राठी का पटका पहनाकर स्वागत किया।

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मनीत राठी ने बताया कि उन्होंने भोले बाबा से मनोकामना मांगी है कि अधिकारियों को सद्बुद्धि मिले और गांगनौली कट का निर्माण जल्द शुरू हो जाए।

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