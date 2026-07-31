Bagpat News: घरेलू कलह में युवती ने खाया जहर, अस्पताल ले जाते समय मौत
Bagpat News: दाहा के दोघट थाना क्षेत्र में एक युवती ने 28 जुलाई को परिजनों के किसी विवाद से नाराज होकर जहरीला पदार्थ निगल लिया। उसकी बिगड़ती हालत के कारण परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन मेरठ ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। बिना पुलिस कार्रवाई के परिजनों ने रात में शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
Bagpat News: दाहा। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे बड़ौत अस्पताल में भर्ती कराया। वहां से मेरठ अस्पताल ले जाते समय युवती की रास्ते में ही मौत हो। परिजनों ने रात में ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। दोघट थाना क्षेत्र के एक की युवती ने परिजनों की किसी बात से नाराज होकर 28 जुलाई को जहरीला पदार्थ निगल लिया था। युवती की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए बड़ौत के अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में उसे हॉयर सेंटर रेफर कर दिया।
परिजन युवती को मेरठ ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने रात्रि में बिना पुलिस कार्रवाई के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, थाना प्रभारी दोघट केवल सिंह ने बताया कि मामले की कोई शिकायत या जानकारी नहीं मिली है।
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