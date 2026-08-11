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Bagpat News: रुपयों का तकादा करने आई बहन को छत से धक्का दिया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बिनौली के गल्हैता गांव में एक महिला को उसके भाई ने पैसे मांगने पर छत से फेंक दिया। महिला ने अपने छोटे भाई से पिछले वर्ष दो लाख रुपये उधार लिए थे। सोमवार को पैसे मांगने गई महिला को भाई ने मारपीट कर छत से नीचे गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गई और अस्पताल में भर्ती कराई गई।

Bagpat News: रुपयों का तकादा करने आई बहन को छत से धक्का दिया

Bagpat News: बिनौली। क्षेत्र के गल्हैता गांव में रुपयों का तकादा करने आई महिला के साथ उसके भाई ने मारपीट कर छत से नीचे फेंक दिया। जिससे वह घायल हो गई। पुलिस ने महिला को बिनौली सीएचसी पर भर्ती कराया है। मेरठ के दुल्हैड़ा गांव की रहने वाली अनीता पत्नी सतबीर ने थाने पर दी गई तहरीर में बताया कि उसने अपने छोटे भाई नीरज पाल को पिछले वर्ष दो लाख रूपये कुछ कारोबार करने के लिए उधार दिए थे। सोमवार सुबह वह पिता ब्रह्मसिंह के कहने पर अपने बेटे शिव के साथ मायके आई थी। आरोप है कि भाई को रूपये देने का तकादा करने पर उसने पहले मारपीट की।

बीच बचाव करने पर छोटे भाई विपिन को भी पीटा। फिर मकान की छत से जीने में धक्का देकर नीचे फेंक दिया। जिससे वह चोटिल हो गई। सूचना पर पहुंची पीआरवी ने उसे बिनौली सीएचसी पर ले जाकर भर्ती कराया।

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