Bagpat News: पांच वर्षीय बेटे को लेकर मां लापता
Bagpat News: खेकड़ा में पट्टी अहीरान निवासी एक महिला, पूजा (26 वर्ष), अपने पांच वर्षीय बेटे आर्यन के साथ लापता हो गई। महिला ने 24 जुलाई को अपनी बहन के घर आगरा जाने की बात कही थी, लेकिन वह न तो वहां पहुंची और न ही घर वापस लौटी। पति ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की तहरीर दी है।
Bagpat News: खेकड़ा। कस्बे के पट्टी अहीरान निवासी एक महिला अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला के पति ने थाने में तहरीर देकर पत्नी और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए उनकी सकुशल बरामदगी की मांग की है। पट्टी अहीरान निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी पूजा (26 वर्ष) 24 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे अपनी बहन के घर आगरा जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन वह न तो अपनी बहन के घर पहुंची और न ही वापस घर लौटी। वह अपने साथ अपने करीब पांच वर्षीय बेटे आर्यन उर्फ गोलू को भी ले गई है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।