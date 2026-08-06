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Bagpat News: पांच वर्षीय बेटे को लेकर मां लापता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: खेकड़ा में पट्टी अहीरान निवासी एक महिला, पूजा (26 वर्ष), अपने पांच वर्षीय बेटे आर्यन के साथ लापता हो गई। महिला ने 24 जुलाई को अपनी बहन के घर आगरा जाने की बात कही थी, लेकिन वह न तो वहां पहुंची और न ही घर वापस लौटी। पति ने पुलिस में उनकी गुमशुदगी की तहरीर दी है।

Bagpat News: पांच वर्षीय बेटे को लेकर मां लापता

Bagpat News: खेकड़ा। कस्बे के पट्टी अहीरान निवासी एक महिला अपने पांच वर्षीय बेटे के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला के पति ने थाने में तहरीर देकर पत्नी और बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए उनकी सकुशल बरामदगी की मांग की है। पट्टी अहीरान निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी पत्नी पूजा (26 वर्ष) 24 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे अपनी बहन के घर आगरा जाने की बात कहकर घर से निकली थी। लेकिन वह न तो अपनी बहन के घर पहुंची और न ही वापस घर लौटी। वह अपने साथ अपने करीब पांच वर्षीय बेटे आर्यन उर्फ गोलू को भी ले गई है।

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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