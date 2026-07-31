Bagpat News: सभासद पति ने घर में घुसकर महिला को पीटा
Bagpat News: अमीनगर सराय की रहने वाली महिला निर्मला ने सभासद पति और उसके दोस्तों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर एसपी के निर्देश पर सिंघावली अहीर थाने में मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि सभासद का पति और उसके साथी गालियाँ देकर धमकी दी और लाठी-डंडों से हमला किया।
Bagpat News: अमीनगर सराय। अमीनगर सराय कस्बे के वार्ड एक में रहने वाली महिला निर्मला ने सभासद पति व उसके साथियो पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। एसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप लगाय कि 19 जुलाई को वह घर में अकेली थी तभी करीब दस बजे वार्ड दो के सभासद का पति जितेंद्र, अनिल व शंकर उसके घर में घुस आए और गालियां देने लगे। उन्होने चेयरमैन द्वारा तालाब पर कब्जे करने की शिकायत को लेकर भुगत लेने की धमकी दी और लाठी डंडो से मारपीट की। महिला ने एसपी बागपत से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।
एसपी के आदेश पर सिंघावली अहीर थाने में घटना का मुकदमा दर्ज किया गया है।
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