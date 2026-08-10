Bagpat News: शिवभक्तों पर पुष्पवर्षा कर दिया भाईचारे का संदेश
Bagpat News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले शिवभक्तों का रविवार को बड़ौत में स्वागत किया गया। खिदमत सोसायटी और जस्टिस एंड राइट कमेटी ने पुष्पवर्षा करके कांवड़ियों का स्वागत किया और जलपान कराया। सेवा के इस अवसर पर भाईचारा और साम्प्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया गया।
Bagpat News: बड़ौत। हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकले शिवभक्तों का रविवार को नगर में जगह-जगह स्वागत किया गया। नेहरू मूर्ति पर खिदमत सोसायटी और जस्टिस एंड राइट कमेटी की टीम ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया और जलपान कराया। इस दौरान आयोजकों ने आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। खिदमत सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. इरफान मलिक ने कहा कि पिछले कई दिनों से सोसायटी की टीम नगर के विभिन्न कांवड़ शिविरों में पहुंचकर कांवड़ियों की सेवा कर रही है। पैरों की नसों और जोड़ों के दर्द से परेशान शिवभक्तों का उपचार भी किया जा रहा है।
इसी सेवा को आगे बढ़ाते हुए रविवार को संयुक्त रूप से कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उमरजान खान, मां यमीन, बबली तोमर, समीर हसन, इरफान बॉन्टेक्स, अतुल डिम्पल जैन, असलम मिर्जा, अमन शर्मा, आरिफ कुरैशी, ऋषभ जैन आदि मौजूद रहे।
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