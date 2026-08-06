Bagpat News: सुबह रिमझिम बारिश से राहत, दिन में उमसभरी गर्मी ने निकाला पसीना
Bagpat News: बागपत में बुधवार को मौसम बिगड़ गया, खेकड़ा क्षेत्र में सुबह बरसात हुई, लेकिन दिनभर काले बादल बने रहे। बारिश थमने के बाद उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। दोपहर के समय अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि बारिश के कारण जलभराव से भी लोग प्रभावित हुए।
Bagpat News: बागपत। बुधवार को भी पूरे दिन मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। खेकड़ा में तो सुबह के समय काफी देर तक कभी रिमझिम, तो कभी झमाझम बारिश हुई। दिन निकलने के साथ बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन सुबह से शाम तक आसमान में घने काले बारिश बादल लदे खड़े रहे। मगर बारिश नहीं हुई। दोपहर के समय तो उमसभरी गर्मी ने लोगों को पसीनों से तरबतर कर दिया। जिससे लोग बेहाल नजर आए। बुधवार को तड़के से ही मौसम खराब बना रहा। सुबह करीब साढ़े छह बजे खेकड़ा क्षेत्र में बारिश हुई। कभी रिमझिम, तो कभी झमाझम बारिश ने लोगों लोगों को गर्मी से राहत दिलाई।
खेकड़ा कस्बे में तो बारिश के चलते जगह-जगह जलभराव भी हो गया। जिसके चलते लोग परेशान बने रहे। हालांकि कुछ देर बाद ही बारिश का सिलसिला थम गया, लेकिन सुबह से ही आसमान में बारिश के घने काले बादल लदे खड़े रहे। इससे बारिश होने के पूरे आसार बने रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। वहीं, जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे धूप निकलने की उम्मीद जगी। बीच-बीच सूर्य देव दर्शन जरुर दिए, जिससे लोगों को उमसभरी गर्मी का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय तो लोगों को गर्मी से राहत पाने के लिए एसी-कूलर का सहारा लेना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।
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