Bagpat News: कश्यप कॉलोनी में 20 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप, प्रदर्शन किया
Bagpat News: बागपत की कश्यप कॉलोनी में पिछले 20 दिनों से पेयजल की आपूर्ति ठप है, जिससे स्थानीय निवासियों को कड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को residents ने प्रदर्शन किया और अधिकारियों से समाधान की मांग की। कॉलोनी में लगभग 100 परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। एसडीएम ने जल आपूर्ति बहाली का आश्वासन दिया है।
Bagpat News: बागपत। शहर की कश्यप कॉलोनी में पिछले 20 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है। जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को कॉलोनी के लोगों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से समस्या का समाधान कराने की मांग की। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि पेयजल लाइन में 20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। जिसके चलते लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। आरोप लगाया कि उन्होंने इस संबंध में कई बार नगर पालिका में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। बताया कि संबंधित विभाग की लापरवाही के कारण पूरी कॉलोनी में जल संकट गहरा गया है।
पेयजल आपूर्ति बंद होने से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से परेशानी हो रही है। निवासियों का कहना है कि उनके रोजमर्रा के घरेलू कार्य प्रभावित हो रहे हैं और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया है। एसपी को शिकायती पत्र सौंपते हुए बताया कि कश्यप कॉलोनी में लगभग 100 से अधिक परिवार रहते हैं, जो कई दिनों से पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच कराई जाए और संबंधित अधिकारियों को तत्काल पेयजल आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए जाएं, जिससे लोगों को राहत मिल सके। एसडीएम दिग्विजय सिंह ने मामले की जांच कराने और जल्द से जल्द पेयजल आपूर्ति बहाल कराने का आश्वासन दिया।
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