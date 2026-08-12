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Bagpat News: कांवड़ शिविर में फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो वायरल, जांच के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बड़ौत में कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए बनाए गए शिविर में फिल्मी गानों पर आपत्तिजनक डांस का एक वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की है। समाजसेवियों ने धार्मिक आयोजन की गरिमा को लेकर आपत्ति प्रकट की है और जांच की मांग की है।

Bagpat News: कांवड़ शिविर में फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो वायरल, जांच के निर्देश

Bagpat News: बड़ौत। कांवड़ यात्रियों की सेवा के लिए लगाए गए एक शिविर में फिल्मी गानों पर कथित रूप से आपत्तिजनक डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है। जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। वीडियो बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि, पुलिस अभी वीडियो की सत्यता और उसके स्थान की पुष्टि कर रही है। वायरल वीडियो में कुछ लोग फिल्मी गानों पर डांस करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कांवड़ यात्रियों के लिए लगाए गए एक सेवा शिविर में बनाया गया था।

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शिविर में मौजूद किसी व्यक्ति ने वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद यह तेजी से प्रसारित होने लगा। वीडियो सामने आने के बाद समाजसेवियों ने धार्मिक आयोजन की मर्यादा को लेकर आपत्ति जताई। समाजसेवी सुभाष कुमार, प्रमोद कुमार समेत अन्य लोगों ने कहा कि कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन में सेवा शिविरों की गरिमा और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीओ बड़ौत अंशु जैन ने बताया कि उन्हें फिलहाल मामले की जानकारी नहीं है। वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी। वीडियो की सत्यता और उसमें दिखाई दे रहे लोगों की पहचान के बाद तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वीडियो कब और किस स्थान पर बनाया गया था तथा उसमें दिखाई दे रहे लोग वास्तव में कांवड़ सेवा शिविर से जुड़े हैं या नहीं।--------

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