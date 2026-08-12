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Bagpat News: कांवड़ियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बड़ौत में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के दो पक्षों में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो बड़ौली गांव का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी से इनकार किया है और वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है।

Bagpat News: कांवड़ियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल

Bagpat News: बड़ौत। कांवड़ यात्रा के बीच कांवड़ियों के दो पक्षों में मारपीट का एक वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो बड़ौली गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ युवक आपस में मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। हालांकि, हिंदुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वायरल वीडियो कब और कहां का है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, पुलिस ने भी ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार किया है। इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार ने बताया कि कांवड़ियों के बीच मारपीट से संबंधित कोई सूचना उनके संज्ञान में नहीं आई है।

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पुलिस वायरल वीडियो की जानकारी जुटा रही है।

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