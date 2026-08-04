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Bagpat News: दवा से लेकर पर्चा काउंटर तक मरीजों की लगी कतार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में रुक-रुककर हो रही बारिश के कारण लोग वायरल संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार और त्वचा रोग से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में 800 से अधिक मरीज पहुंचे, जिसके चलते उन्हें डॉक्टरों के सामने जल्दी आने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।

दवा से लेकर पर्चा काउंटर तक मरीजों की लगी कतार
दवा से लेकर पर्चा काउंटर तक मरीजों की लगी कतार

Bagpat News: बागपत। जिले में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते अधिकांश लोग वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इसके अलावा त्वचा रोग भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में लगभग 800 से अधिक मरीज पहुंचे। ओपीडी में चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों की कतारें लगी रहीं। जिसके चलते मरीजों को दिखाने के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा, तब कहीं जाकर उनका नंबर आया। पिछले कुछ दिनों से कभी बारिश, तो कभी तेज धूप निकल रही है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं, तेज धूप निकलने की वजह से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। इसी मौसम की वजह से वायरल संक्रमण बढ़ रहा है। लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, त्वचा रोग व अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सोमवार को जिला अस्पताल में की ओपीडी में 800 से अधिक मरीज पहुंचे। पर्चा पंजीकरण काउंटर, दवा काउंटर से लेकर ओपीडी में चिकित्सकों के कक्ष के बाहर सुबह आठ बजे से ही मरीजों की लंबी-लंबी कतारें लग गई। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई। चिकित्सकों को दिखाने के लिए मरीजों को काफी देर लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। तब कहीं जाकर उनका नंबर आया। ऐसा ही कुछ तस्वीर पैथोलॉजी लैब, सीटी स्कैन व एक्स-रे कक्ष के बाहर दिखाई दी। जहां मरीज जांच कराने के लिए काफी देर लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार करते देखे गए। ऐसा ही कुछ हाल शहर के निजी चिकित्सकों के यहां बना हुआ है। चिकित्सक द्वारा मरीजों को दवा के साथ ही वायरल से बचाव का परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही जिन मरीजों की जांच की आवश्यकता है उनकी सीबीसी जांच कराई जा रही है.

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स्वास्थ्य की सावधानी

कोट-

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लोगों को इस मौसम में स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ओपीडी में सोमवार को 800 से अधिक मरीज पहुंचे। इन मरीजों में वायरल, सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी और त्वचा संबंधी रोग से पीड़ित थे। सभी को चिकित्सकों द्वारा देखा गया। जिन मरीजों की जांच की आवश्यकता थी उनकी जांच भी कराई गई। साथ ही मरीजों को मौसम को देखते हुए ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

डा. अनुराग वाष्र्णेय. सीएमएस जिला अस्पताल

सामान्य प्रश्न

जिला अस्पताल में सोमवार को कितने मरीज पहुंचे?
जिला अस्पताल की ओपीडी में सोमवार को लगभग 800 से अधिक मरीज पहुंचे।
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