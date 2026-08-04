Bagpat News: दवा से लेकर पर्चा काउंटर तक मरीजों की लगी कतार

Bagpat News: बागपत। जिले में रुक-रुककर हो रही बारिश के चलते अधिकांश लोग वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार और खांसी से लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। इसके अलावा त्वचा रोग भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में लगभग 800 से अधिक मरीज पहुंचे। ओपीडी में चिकित्सकों के कक्ष के बाहर मरीजों की कतारें लगी रहीं। जिसके चलते मरीजों को दिखाने के लिए काफी देर इंतजार करना पड़ा, तब कहीं जाकर उनका नंबर आया। पिछले कुछ दिनों से कभी बारिश, तो कभी तेज धूप निकल रही है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं, तेज धूप निकलने की वजह से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। इसी मौसम की वजह से वायरल संक्रमण बढ़ रहा है। लोग सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, त्वचा रोग व अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सोमवार को जिला अस्पताल में की ओपीडी में 800 से अधिक मरीज पहुंचे। पर्चा पंजीकरण काउंटर, दवा काउंटर से लेकर ओपीडी में चिकित्सकों के कक्ष के बाहर सुबह आठ बजे से ही मरीजों की लंबी-लंबी कतारें लग गई। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, वैसे-वैसे अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ती गई। चिकित्सकों को दिखाने के लिए मरीजों को काफी देर लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ा। तब कहीं जाकर उनका नंबर आया। ऐसा ही कुछ तस्वीर पैथोलॉजी लैब, सीटी स्कैन व एक्स-रे कक्ष के बाहर दिखाई दी। जहां मरीज जांच कराने के लिए काफी देर लाइन में लगकर अपने नंबर का इंतजार करते देखे गए। ऐसा ही कुछ हाल शहर के निजी चिकित्सकों के यहां बना हुआ है। चिकित्सक द्वारा मरीजों को दवा के साथ ही वायरल से बचाव का परामर्श दिया जा रहा है। साथ ही जिन मरीजों की जांच की आवश्यकता है उनकी सीबीसी जांच कराई जा रही है.