Bagpat News: कर्मचारी को लेकर भिड़े दुकानदार, पांच लोग घायल

Bagpat News: बागपत। दुकान के कर्मचारी को लेकर बुधवार को शहर के राष्ट्र वंदना चौक पर जमकर बवाल हुआ। एक पक्ष के दर्जनों लोगों ने दूसरे पक्ष की दुकान में घुसकर हमला बोला। हमले में दोनों ओर के पांच से अधिक लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर घटना की जांच में जुटी है। शहर के राष्ट्र वंदना चौक के पास दो लोग मिष्ठान की दुकान करते है। बताया जाता है कि दो दिन पहले एक दुकानदार का कर्मचारी दूसरे दुकानदार के यहां काम करने के लिए पहुंच गया था।

जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच खींचतान चल रही थी। दोनों ही पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे थे। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह कर्मचारी की पुरानी दुकान का मालिक अपने साथियों के साथ दूसरे पक्ष की दुकान में घुस गया। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी। एक-दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एक कर्मचारी ने तो आरोपियों के ऊपर गर्म तेल तक उड़ेल दिया। इस दौरान दुकान पर पथराव भी किया गया। हमले की इस घटना में दोनों पक्षों के पांच लोग घायल हुए। वहीं, घटना के दौरान दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। तभी सूचना पाकर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों के तीन लोगों को हिरासत में ले लिया। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि दुकान की डीबीआर कब्जे में ले ली गई है। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।