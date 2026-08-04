Bagpat News: यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में चमकेगा बागपत का हुनर

प्रदर्शनी की तैयारी

ट्रेड शो में ओडीओपी सहित विभिन्न तरह के उत्पादों के दो दर्जन से अधिक स्टॉल सजाए जाएंगे। यहां पर शहर के उद्यमी, शिल्पकार और कांच निर्यातकों को कारोबारी अवसर मिल सकेगा। दरअसल, योगी सरकार द्वारा प्रदेश की परंपरागत हस्तशिल्प और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। यह ट्रेड शो 25 सितंबर से ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने जा रहा है, जो कि 29 सितंबर तक लगातार जारी रहेगा। इंटरनेशनल ट्रेड शो में कई देशों के कारोबारी भाग लेंगे। बागपत जनपद के शिल्पकार, एमएसएमई उद्यमी और निर्यातक शिरकत करेंगे, जो समारोह स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी में अपने-अपने उत्पादन के स्टॉल सजाएंगे। बताया कि शासन द्वारा जनपद को इंटरनेशनल ट्रेड शो में 30 से अधिक स्टॉल लगाए जाने का लक्ष्य मिला है। जिसमें ओडीओपी, एमएसएमई इकाइयों, छोटे और नए निर्यातक और बड़े निर्यातक शामिल किए जाएंगे。