Bagpat News: उम्र पर भारी पड़ी आस्था, नन्हें कदमों से लेकर बुजुर्गों के जज्बे ने किया भावविभोर!
Bagpat News: बागपत में हो रही कांवड़ यात्रा में तीन पीढ़ियों - बच्चे, युवा और बुजुर्ग - की एकता देखने को मिल रही है। नन्हे कांवड़िये खेल-खेल में यात्रा पूरी कर रहे हैं, युवा जोश से भरे हैं और बुजुर्गों की भक्ति प्रेरणादायक है। स्थानीय प्रशासन ने सभी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं।
Bagpat News: बागपत। मन में हो अगर शिव की भक्ति, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती! यह कहावत इस समय बागपत के कांवड़ मार्ग पर शत-प्रतिशत सच साबित हो रही है। दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर बह रही शिवभक्ति की बयार में केवल युवा ही नहीं, बल्कि अबोध बच्चे और ढलती उम्र के बुजुर्ग भी कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। बागपत की सीमाओं से गुजर रही कांवड़ यात्रा में 'तीन पीढ़ियों (बच्चे, युवा और बुजुर्ग)' का ऐसा संगम देखने को मिल रहा है, जिसने हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध और भावुक कर दिया है।
नन्हें कांवड़िये: खेल-खेल में तय कर रहे सैकड़ों किलोमीटर का सफर
मार्ग में सबसे ज्यादा ध्यान और प्यार खींच रहे हैं 5 से 10 साल के नन्हें शिवभक्त। कोई बच्चा अपने पिता के कंधे पर बैठकर छोटी सी कांवड़ संभाले हुए है, तो कोई नंगे पैर ही अपने माता-पिता के साथ ताल से ताल मिलाकर कदम बढ़ा रहा है। पैर में भले ही छाले पड़ रहे हों, लेकिन चेहरे पर मुस्कान और होंठों पर बम-बम भोले का नारा कम होने का नाम नहीं ले रहा। स्थानीय लोग इन नन्हें बाल-कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं।
युवाओं का जोश: कंधों पर विशाल कांवड़ और डीजे की धुन पर ऊर्जा
यात्रा की रीढ़ कहे जाने वाले युवाओं का उत्साह बागपत की सड़कों पर देखते ही बन रहा है। युवा कांवड़िये 20 से 30 फीट ऊंची भारी-भरकम झांकियों वाली कांवड़ लेकर चल रहे हैं। 'शिव तांडव' और 'महाकाल' के भजनों की तेज धुन पर नाचते-गाते युवाओं की ऊर्जा पूरे माहौल में एक नया जोश भर रही है। भीषण गर्मी और धूप भी इनके कदम नहीं रोक पा रही है।
बुजुर्गों का जज्बा: झुर्रियों वाले हाथों में भक्ति का संकल्प
सबसे ज्यादा प्रेरणादायक दृश्य उन बुजुर्गों का है, जिनकी उम्र 70 से 80 वर्ष के पार है। लाठी के सहारे धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए 75 वर्षीय एक बुजुर्ग कांवड़िये ने मार्ग में खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं। कई बुजुर्ग शारीरिक असमर्थता के बावजूद ट्रालियों या परिजनों के सहारे यात्रा पूरी कर रहे हैं। उनका यह अटूट विश्वास युवाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है।
पीढ़ियों के इस संगम से बागपत हुआ निहाल
बागपत के लोगों का कहना है कि उन्होंने ऐसी कांवड़ यात्रा पहले कभी नहीं देखी, जहाँ दादा, बेटा और पोता तीनों एक साथ हाथ में गंगाजल लिए भोलेनाथ के दरबार की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। वहीं, स्थानीय प्रशासन और समाजसेवियों द्वारा इन सभी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। बच्चों के लिए दूध व फल, तो बुजुर्गों के लिए दवाइयों और पेन-रिलीफ स्प्रे का खास ख्याल रखा जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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