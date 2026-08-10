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Bagpat News: कुत्ते और बंदर के हमले में दो बालक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: चांदीनगर में रटौल और लहचौड़ा गांव में कुत्तों और बंदरों के हमलों में दो बच्चे घायल हो गए। तीन वर्षीय अली को बंदरों के डर से गिरने के कारण चोटे आई, जबकि 10 वर्षीय शशांक को आवारा कुत्तों ने काट लिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से इन जानवरों को पकड़ने की मांग की है।

Bagpat News: कुत्ते और बंदर के हमले में दो बालक घायल

Bagpat News: चांदीनगर। रटौल और लहचौड़ा गांव में कुत्तों और बंदरों के हमले में दो बालक घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया है। रटौल निवासी तीन वर्षीय अली पुत्र असलम घर के आंगन में खेल रहा था। तभी बंदरों का एक जुड़ वहां पहुंच गया। जिसे देख अली भागने लगा और चुल्हे पर गिरकर घायल हो गया। अली को निजि चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया है। वहीं, लहचौड़ा में 10 वर्षीय शशांक पुत्र हरीश अपने मामा के रहता है। वह जैसे ही घर से बाहर निकला, तो आवारा कुत्तों ने उसे काटकर घायल कर दिया।

जिसे उपचार के लिए निजि चिकित्सक के यहां भर्ती कराया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में आवारा कुत्तों और बंदरों का आतंक बना हुआ है। आए दिन कुत्तें और बंदर लोगों को हमलाकर घायल कर रहे है। उन्होंने प्रशासन से कुत्तों और बंदरों को पकड़वाने की मांग की है।

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