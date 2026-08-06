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Bagpat News: ट्रक ने टोल बूथ में मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में मवीकलां टोल नाके पर अज्ञात ट्रक चालक ने टोल बूथ में टक्कर मारकर भाग गया। टोल बूथ को नुकसान पहुंचा लेकिन वहां बैठा कर्मचारी सुरक्षित रहा। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है।

Bagpat News: ट्रक ने टोल बूथ में मारी टक्कर, बड़ा हादसा टला

Bagpat News: बागपत। ईपीई के मवीकलां टोल नाके पर देररात बड़ी घटना होने से बाल-बाल बच गई। अज्ञात ट्रक चालक टोल बूथ में टक्कर मारते हुए फरार हो गया। हादसे में टोल बूथ क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि उसमें बैठा कर्मचारी बाल-बाल बच गया। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। टोल कर्मियों ने बताया कि देररात एक एक ओवरस्पीड ट्रक टोल नाके पर पहुंचा। टोल कर्मी ने वसूली के लिए बेरियर गिरा दिया। बताया कि इसी बीच ट्रक चालक टोल बूथ में टक्कर मारते हुए फरार हो गया। हादसे में टोल बूथ क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि उसके अंदर बैठा कर्मचारी घायल होने से बाल-बाल बच गया।

वहीं, हादसे में टोल बूथ को काफी नुकसान पहुंचा है। बुधवार को दिनभर उस बूथ से वसूली भी नहीं हुई। जिसके चलते अन्य बूथों पर वाहनों की कतार लगी रही। टोल अधिकारियों ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर ट्रक का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही उसके चालक को पकड़ लिया जाएगा।

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