Bagpat News: पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेता और खाप चौधरी

Bagpat News: बागपत में पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यपाल मलिक की पहली पुण्यतिथि पर यज्ञ और श्रद्धांजलि सभा हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की समस्याओं और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम में कई नेता शामिल हुए, लेकिन राहुल गांधी के आने की सूचना अचानक निरस्त हो गई।

Bagpat News: बागपत। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की प्रथम पूण्यतिथि पर बुधवार को हिसावदा गांव में यज्ञ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सुबह नौ बजे पूर्व राज्यपाल की पुस्तैनी हवेली पर यज्ञ हुआ, जिसमें परिवार के लोग, रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल हुए। इसके बाद गांव के बाहर श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम समेत अनेक कांग्रेस नेता, खाप चौधरी और किसान नेता शामिल हुए। सभी ने पूर्व राज्यपाल को किसानों का मसीहा बताया और उनके पद-चिंहों पर चलने का संकल्प लिया। सुबह करीब नौ बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कई राज्यों के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक की पुस्तैनी हवेली पर यज्ञ हुआ। जिसमें उनके भईया-भतीजे, रिश्तेदार और ग्रामीण शामिल रहे। पंडित अमित शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ कराया, जिसमें मनीष मलिक, मुकेश मलिक, मनु मलिक, प्रशांत कुमार, बुद्धसिंह, जगबीर मलिक, सोम पूनिया, फखरुद्दीन राणा आदि शामिल रहे। सभी ने सत्यपाल मलिक की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की। इसके बाद गांव के बाद श्रद्धांजलि सभा हुई, जिसमें शामिल नेताओं ने कहा कि उनकी इमानदारी की मिशाल पूरा देश देख चुका है। सत्ता की कुर्सी को ठुकराकर उन्होंने किसानों के हकों की लड़ाई लड़ी। पहलवान बेटियों की आवाज बुलंद की। जिस सरकार ने उन्हें राज्यपाल बनाया, उसी ने उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी से जांच कराई, लेकिन किसी को उनके पास से फूटी कोढ़ी तक नहीं मिली.

एमएसपी की लडाई सत्यपाल मलिक को सच्ची श्रद्धांजलि: भूपेंद्र सिंह हुड्डा बागपत, संवाददाता।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए थे, लेकिन भाजपा बताए कि उसने किसानों का कौन-सा कर्ज माफ किया है? उन्होंने कहा कि किसानों की असली लड़ाई न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर होनी चाहिए, लेकिन सरकार किसानों को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब एम. एस. स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर किसानों को एमएसपी देने की मांग जोर-शोर से उठी थी, लेकिन मौजूदा सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में आज बीज, कीटनाशक और कृषि दवाइयों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के बजाय उनकी लागत बढ़ाने में लगी है। उन्होंने मांग की कि स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के अनुसार किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि किसान आर्थिक रूप से खुशहाल हो सकें। सत्यपाल मलिक के बारे में भी कहा कि छात्र जीवन से उनके साथ उनके गहरे संबंध रहे। वे निर्भीक नेता थे और हमेशा बेखौफ होकर किसानों के हितों तथा सच्चाई की आवाज उठाते रहे.

सत्य बोलने पर पीछे लगा दी थी सीबीआई और ईडी: राजेंद्र पाल गौतम बागपत। आज सत्यपाल मलिक जैसे लोग कम हो रहे हैं, क्योंकि सरकार नौकरी छीन रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्जदार हो गया है, न्यूनतम फसल का दाम नहीं मिल रहा। किसानों के खिलाफ काले कानून लाए गए ये किसानों की हत्या थी। किसान अपनी जमीन से प्यार करता है, उसे छीनने का काम सरकार ने किया। सरकार, देश के संविधान के लिए खतरा बन चुकी है। विदेश में काला धन 4 गुना बढ़ा है, जबकि वापस लाने का झूठा सपना दिखाया था। सरकार के खिलाफ सत्य बोलने वाले कम लोग हैं, जिनमें सत्यपाल मलिक भी थे। सरकार ने सत्य बोलने पर सीबीआई, ईडी तक सत्यपाल मलिक के पीछे लगाई। उनकी मृत्यु एक तरह से सांसारिक हत्या थी। ऐसी सरकार जिसने पेपर लीक कर युवाओं को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, उसे सबक सिखाने का समय आ गया है.

कार्यक्रम जारी होने के बाद भी नहीं आए राहुल गांधी बागपत। पूर्व राज्यपाल् सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी शामिल होना था। कांग्रेस नेतृत्व ने इसकी तैयारी भी की हुई थी। बुधवार की सुबह करीब साढ़े 11 बजे उनका अधिकारिक कार्यक्रम भी जारी हो गया था। उन्हें दोपहर एक बजे दिल्ली से रवाना होकर कार से हिसावदा पहुंचना था, जिसकी तैयारी पुलिस प्रशासन ने भी शुरू कर दी थी। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने तो सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगवाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन एकाएक उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली, वहीं कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मायूस नजर आए.

प्रथम पुण्यतिथि में नहीं आए पत्नी और बेटा ग्रामीणों के अनुसार सत्यपाल मलिक और उनकी पत्नी डा. इकबाल मलिक काफी वर्षों से अलग-अलग रहते थे। सत्यपाल मलिक का इकलौता बेटा देव कबीर भी अपनी मां के पास ही रहता था। बुधवार को हिसावदा गांव में सत्यपाल मलिक की प्रथम पुण्यतिथि पर यज्ञ और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। जिसमें बड़ी तादाद में खाप चौधरी, किसान नेता, कांग्रेस नेता और जिलेभर के लोग शामिल हुए, लेकिन सत्यपाल मलिक की पत्नी और बेटा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिसावदा नहीं पहुंचे.

रोशनगढ़ गेट पर कांग्रेस नेताओं का हुआ स्वागत बालैनी। हिसावदा गांव में पूर्व राज्यपाल की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में जाते समय कांग्रेस नेताओं का रोशनगढ़ गेट के समीप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। पूर्व जिलाध्यक्ष यूनुस चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। वहीं, राहुल गांधी के कार्यक्रम में नहीं आने पर कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीण मायूस नजर आए। स्वागत करते वालों में अकरम खान, जावेद, मकसूद, सलीम त्यागी, जाखर अली, नफीस, आसिफ आदि मौजूद रहे.

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत खेकड़ा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बुधवार को जनपद बागपत आगमन पर खेकड़ा के बड़ागांव मोड़ पर क्षेत्रवासियों और समाजसेवियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आज देश का किसान और मजदूर अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि किसानों और मजदूरों की समस्याओं को मजबूती से उठाने की आवश्यकता है, ताकि उनकी आवाज प्रभावी ढंग से शासन तक पहुंच सके। स्वागत करने वालों में संजय वशिष्ठ, अशोक कौशिक, सर्वखाप चौधरी उमेश शर्मा, योगेंद्र ढाका, मनोज हुड्डा, किसान मोर्चा प्रभारी राकेश शर्मा, देवेंद्र वशिष्ठ, डब्बू मेंबर, अनिल देव त्यागी आदि लोग शामिल रहे।