Bagpat News: कांवड़ यात्रा: पार्किंग से मंदिर तक चलेगी निशुल्क 20 ई-रिक्शा

Bagpat News: कांवड़ यात्रा: पार्किंग से मंदिर तक चलेगी निशुल्क 20 ई-रिक्शा
Bagpat News: बागपत में श्री परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर में श्रावणी मेले के लिए परिवहन विभाग ने विशेष व्यवस्था की है। मंदिर तक पहुँचने के लिए 20 ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को राहत मिलेगी। 75 निजी वाहनों का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाएगा।
Bagpat News: बागपत। श्री परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर में आयोजित होने वाले श्रावणी मेले को श्रद्धालुओं के लिए सुगम, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पार्किंग स्थल से श्री परशुरामेश्वर पुरा महादेव मंदिर तक आवागमन हेतु 20 ई-रिक्शा की व्यवस्था की गई है, जिससे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों एवं अधिक दूरी पैदल चलने में असुविधा महसूस करने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। प्रशासन का प्रयास है कि दर्शन के लिए आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को सुगम एवं व्यवस्थित यात्रा अनुभव प्राप्त हो।
उन्होंने बताया कि प्रशासनिक एवं फील्ड ड्यूटी के सुचारु संचालन के लिए 75 निजी वाहनों को विभागीय कार्यों के लिए अधिग्रहित/किराये पर लिया गया है, ताकि विभिन्न सेक्टरों में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवागमन, निरीक्षण, समन्वय एवं त्वरित प्रतिक्रिया व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
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