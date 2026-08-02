Bagpat News: बेटी की शादी वाले दिन मां की सर्पदंश से मौत, खुशियां पलभर में मातम में बदली
Bagpat News: बागपत। छपरौली क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में शादी के दिन सांप के डसने से मां की मौत हो गई। 40 वर्षीय नईमा अपनी बेटी के निकाह से पहले सोते समय सांप के डसने से गंभीर रूप से घायल हुईं। दिल्ली ले जाते समय नईमा की मौत हो गई। परिवार में मातम और शोक का माहौल है।
Bagpat News: बागपत। छपरौली क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव में शनिवार को एक हृदयविदारक घटना ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। बेटी की शादी वाले दिन सांप के डसने से मां की मौत हो गई। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। वहीं सांत्वना देने वाले की भीड़ लगी रही। मुकुंदपुर निवासी 40 वर्षीय नईमा, पत्नी स्व. मौसम की बड़ी बेटी जस्मीन के निकाह की तैयारी चल रही थी। शुक्रवार रात नईमा और अन्य परिजन काम खत्म करने के बाद सोने चले गए। देर रात सोते समय सांप ने नईमा के पैर में डस लिया। शनिवार सुबह परिजन नईमा को लेकर छपरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने पहले जिला अस्पताल और फिर दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली ले जाते समय रास्ते में नईमा की मौत हो गई। इस बीच जस्मीन के निकाह के लिए पुट्ठी धनौरा से बारात मुकुंदपुर पहुंच चुकी थी। विवाह की रस्में चल रही थीं। इसी दौरान नईमा की मौत से पलभर में खुशियां मातम में पसर गई। परिजनों का रो-रोकर बुराहाल हो गया। नईमा की मौत से गांव में मातम पसर गया। पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। शनिवार दोपहर गमगीन माहौल में नईम के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। इसके बाद नईमा की बेटी का निकाह संपन्न कराया।
एक साल पहले पति की हो गई थी मौत
परिवार पर इससे पहले भी दुखों का पहाड़ टूट चुका है। करीब एक साल पहले नईमा के पति मौसम की हलालपुर स्थित ईंट-भट्ठे पर एक हादसे में मौत हो गई थी। पति के निधन के बाद नईमा ही पूरे परिवार का सहारा थी। वह अपने पीछे पांच बेटियां और तीन वर्षीय बेटे को छोड़ गई हैं।
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