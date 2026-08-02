Bagpat News: बिन ब्याही युवती बनी मां, प्रसव के बाद मौत

Bagpat News: बागपत के एक गांव में एक अविवाहित युवती ने घर के बाहर बच्ची को जन्म दिया। रक्तस्त्राव के कारण अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। युवती को पथरी की शिकायत थी और उसने दर्द के लिए दवा ली थी। परिजनों का आरोप है कि एक युवक से गर्भवती हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू की है।

Bagpat News: बागपत। बागपत कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रविवार सुबह दर्दनाक घटना सामने आई। गांव निवासी बिन ब्याही युवती ने घर के बाहर एक बच्ची को जन्म दिया। इस बीच रक्तस्त्राव बढ़ने पर युवती को महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। वहीं नवजात बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। परिजनों के अनुसार युवती को काफी समय से पथरी की शिकायत थी। इस कारण उसे अक्सर पेट में दर्द रहता था। शनिवार रात पेट में दर्द होने पर उसने घर में रखी दवा खा ली थी। दोबारा दर्द बढ़ने पर रविवार सुबह करीब 4:30 बजे गांव के एक चिकित्सक से उपचार कराया। जहां उसे दर्द का इंजेक्शन और दवाइयां दी गईं.

घटना का समय बताया जाता है वापस आते समय घर के बाहर ही युवती ने बच्ची को जन्म दे दिया। बच्ची के जन्म के बाद अत्यधिक रक्तस्राव शुरू होने पर सुबह 8:30 बजे युवती को महिला चिकित्सालय ले जाया गया। आरोप है कि अस्पताल में केवल नर्सिंग स्टाफ था। प्राथमिक परीक्षण के दौरान युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.

पारिवारिक विवरण परिजनों के अनुसार युवती ने उन्हें बताया था कि वह कुछ माह पहले अपनी बड़ी बहन के यहां ग्राम निरपुड़ा गई थी। जहां एक युवक से उसकी जान-पहचान हो गई थी। आरोप है कि युवक उसे बागपत स्थित अपनी बुआ के घर ले गया और संबंध बनाए। इससे वह गर्भवती हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि परिजनों ने निरपुड़ा गांव के युवक पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अभी तहरीर नहीं दी है। घटना की जांच शुरू कर दी है.