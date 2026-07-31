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Bagpat News: सीआरपीएफ हवलदार के दो बेटे करंट लगने से झुलसे, एक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बिनौली के रंछाड़ गांव में एक दर्दनाक हादसे में सीआरपीएफ हवलदार के दो बेटे करंट लगने से झुलस गए। बड़े बेटे मनीष की मौत हो गई, जबकि छोटे बेटे हरीश की हालत गंभीर है। घटना के समय दोनों तार जोड़ने का काम कर रहे थे। परिजनों ने जल्द ही अस्पताल पहुंचाया, जहां मनीष को मृत घोषित किया गया।

Bagpat News: सीआरपीएफ हवलदार के दो बेटे करंट लगने से झुलसे, एक की मौत

Bagpat News: बिनौली। बिनौली क्षेत्र के रंछाड़ गांव में गुरुवार दोपहर दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। ट्रांसफार्मर पर तार जोड़ते समय बिजली आपूर्ति चालू होने से सीआरपीएफ हवलदार के दो बेटे करंट से झुलस गए। बड़े की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। एसडीएम बड़ौत व नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। रंछाड़ गांव निवासी मांगेराम शर्मा सीआरपीएफ में हवलदार हैं। उनका मकान गांव के बाहरी छोर पर है। मकान के पीछे ही नलकूप है। गुरुवार को ट्रांसफार्मर में लगे तार फुंक गए। यह देख मांगेराम का बड़ा बेटा मनीष और छोटा बेटा हरीश तार जोड़ने लगे।

इसी दौरान गांव के विद्युत उपकेंद्र से अचानक विद्युत आपूर्ति चालू हो गई। करंट लगने से दोनों भाई बुरी तरह से झुलस गए और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। कुछ देर बाद हरीश को होश आ गया और उसने फोन कर परिजनों को सूचना दी। परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। आनन फानन में दोनों युवकों को बड़ौत के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने 28 वर्षीय मनीष को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर हालत में हरीश को हायर सेंटर रेफर कर दिया। मनीष के शव को परिजन बिनौली सीएचसी पर ले आए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मनीष की पत्नी कोमल, एक वर्षीय बेटे आशुतोष और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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