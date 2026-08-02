Bagpat News: घर में सफाई के दौरान करंट लगने से युवक की मौत
Bagpat News: बागपत के केतीपुरा मोहल्ले में शुक्रवार को 32 वर्षीय युवक आकिल की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। वह घर में सफाई कर रहा था, तभी उसका सिर करंट प्रवाहित तार से छू गया। परिवार के सदस्यों ने तुरंत उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
Bagpat News: बागपत। शहर के केतीपुरा मोहल्ले में शुक्रवार की देरशाम मकान में सफाई कर रहे 32 वर्षीय युवक की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। शहर के केतीपुरा मोहल्ले में मेहरबान का परिवार रहता है। बताया जाता है कि मेहरबान का 32 वर्षीय पुत्र आकिल शुक्रवार की देरशाम मकान के अंदर सफाई कर रहा था। इसी बीच उसका सिर बिजली के करंट प्रवाहित तार को छू गया। तार छूते ही उसे करंट का जोरदार झटका लगा और वह जमीन पर गिर गया। परिजनों को पता चला, तो वे मौके पर पहुंचे।
मगर तब तक आकिल की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, उसने शव को पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल का कहना है कि मृतक युवक की मौत करंट लगने से होना बताया जा रहा है। फिर भी शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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