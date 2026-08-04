Bagpat News: घर पर सौ रही युवती को सांप ने डसा, उपचार के दौरान मौत
Bagpat News: बागपत के सैडपुर गांव में रात को सोते समय 18 वर्षीय रिया को सांप ने डस लिया। परिजनों को सुबह तबीयत बिगड़ने पर सर्पदंश की आशंका हुई। चिकित्सकों ने उसे पिलाना सीएचसी और फिर जिला अस्पताल रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही युवती की मौत हो गई।
Bagpat News: बागपत। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के सैडपुर गांव में रात में सोते समय युवती को सांप ने डस लिया। इसका युवती को पता नहीं चला। सुबह तबीयत खराब होने पर परिजन उसे लेकर पिलाना सीएचसी पहुंचे। यहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवती की मौत हो गई। सैडपुर गांव में मजदूर जुगनू परिवार के साथ रहता है। परिजनों ने बताया कि रविवार रात उसकी 18 वर्षीय बेटी रिया कमरे में चारपाई पर सोई हुई थी। रात में किसी समय सांप ने उसे डस लिया, लेकिन उसे पता नहीं चला। सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और शरीर नीला पड़ गया।
इसके बाद परिजनों को सर्पदंश की आशंका हुई। उन्होंने युवती के हाथ-पैर देखे तो हाथ पर सांप के डसने का निशान मिला। परिजन तुरंत युवती को लेकर पिलाना सीएचसी पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने रिया को एंटी स्नेक वेनम के 10 इंजेक्शन लगाए, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर चले, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। चिकित्सक डा. शाहिद अली ने बताया कि जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवती की मौत हो चुकी थी।
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