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Bagpat News: बागपत : हाईवे पर खड़ी पिकअप से टकराई कार, दो युवकों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ट्योढ़ी गांव के पास एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ये युवक हरियाणा के मुरथल से लौट रहे थे, जब उनकी कार खड़ी पिकअप से टकरा गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बागपत : हाईवे पर खड़ी पिकअप से टकराई कार, दो युवकों की मौत
बागपत : हाईवे पर खड़ी पिकअप से टकराई कार, दो युवकों की मौत

Bagpat News: बागपत में दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर ट्योढ़ी गांव के पास गुरुवार सुबह सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा के मुरथल से पार्टी कर लौट रही कार सुबह करीब पांच बजे हाईवे किनारे खड़ी पिकअप गाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार मलिक लोनी निवासी युवक राजा ने बताया कि बुधवार शाम लोनी के चार दोस्त व बुढ़पुर गांव से अपने मामा के लड़के व उसके दोस्त के साथ मुरथल जाने का प्रोग्राम बनाया था। इसके बाद गुरुवार सुबह वापस अपने मामा के लड़के व उसके दोस्त को बूढ़पुर छोड़ने के लिए जा रहे थे।

दुर्घटना का कारण

जैसे ही ट्योढ़ी गांव के पास पहुंचे एक व्यक्ति को बचाने के चक्कर में खड़ी पिकअप में गाड़ी जा टकराई। इसमें लोनी निवासी रिहान और इरशाद की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार साहिल, सागर व नईम गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने तीन युवकों को गंभीर अवस्था के चलते प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया, जबकि एक घायल का उपचार जिला अस्पताल में जारी है।

पुलिस कार्रवाई

पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंच गए। अपनों की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है।

सामान्य प्रश्न

यह सड़क हादसा कब हुआ था?
यह सड़क हादसा गुरुवार सुबह हुआ था।
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