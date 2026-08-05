Bagpat News: करंट लगने से युवक की मौत
Bagpat News: अमीनगर सराय में 22 वर्षीय कपिल जांगिड़ की रंदा मशीन चलाते समय करंट लगने से मौत हो गई। कपिल के पिता ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार में कोहराम मचा है। कपिल दो छोटे भाइयों का बड़ा भाई था।
Bagpat News: अमीनगर सराय। कस्बा में बढ़ाई का काम करने वाले युवक कपिल जांगिड़ की रंदा मशीन की मोटर पर बेल्ट चढ़ाते समय करंट लग गया। युवक के पिता ने मोटर के तार हटाए और युवक को बालैनी के देव भूमि अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। कस्बा निवासी 22 वर्षीय कपिल जांगिड़ पुत्र पवन जांगिड़ अपने पिता के साथ घर पर ही बढ़ाई का कार्य करता था। उन्होंने घर पर ही रंदा लगाने की मशीन लगाई हुई है। मंगलवार साढ़े ग्यारह बजे कपिल ने रंदा लगाने की मशीन को चलाया और उसके मोटर पर बेल्ट चढ़ाने लगा।
इसी दौरान कपिल मोटर में उतरे करंट की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। पास में काम करे उसके पिता ने मोटर के तार हटाए। परिजन कपिल को लेकर उपचार के लिए कस्बे के निजी चिकित्सक के यहां पहुंचे जहां से गंभीर हालत देखते हुए रेफर कर दिया गया। इसके बाद परिजन युवक को बालैनी के देव भूमि अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। कपिल के दो छोटे भाई सचिन और नितिन हैं। सचिन बढ़ाई के काम के साथ–साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।