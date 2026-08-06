Bagpat News: पिता के साथ कांवड़ ला रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत

Bagpat News: पिता के साथ कांवड़ ला रहे किशोर की सड़क हादसे में मौत
Bagpat News: बड़ौत के बड़ौली गांव का 10 वर्षीय बच्चा देवांश, अपने पिता और ग्रामीणों के साथ हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटते समय छपार गांव के पास ट्रैक्टर-ट्राली से गिर गया। ट्राली का पहिया उसके ऊपर आया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिना पुलिस कार्रवाई किए शव को गांव लाया और अंतिम संस्कार किया।
Bagpat News: बड़ौत। बड़ौली गांव के रहने वाले दस वर्षीय बच्चा अपने पिता व अन्य ग्रामीणों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली में हरिद्वार से कावंड लेकर लौट रहा था। रास्ते में छपार गांव के पास वह अनियंत्रित होकर ट्राली से गिर गया और उसके ही पहिए के नीचे आने से उसकी मौत हो गई। परिजन बिना पुलिस कार्रवाई किए उसका शव लेकर गांव लौट आए। बड़ौली के रहने वाले सुनील कुमार का दस वर्षीय बेटा देवांश उर्फ माटू गांव के ही विद्यालय में कक्षा चार में पढ़ता था। गत 29 जुलाई को वह अपने पिता व अन्य ग्रामीणों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली से हरिद्वार कांवड़ लेने गया था।
बताया कि सभी लोग हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस आ रहे थे। मुजफ्फरनगर जिले के छपार में देवांश अनियंत्रित होकर ट्राली से नीचे गिर गया, जिससे ट्राली का पहिया उसके ऊपर से उतर गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कांवडिये उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन बिना पुलिस कार्रवाई किए उसके शव को लेकर गांव आ गए। देवांश की मौत से उसके परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। उसकी मां अंजू का रो-रोकर बुराहाल बना हुआ है। गमगीन माहौल में देवांश के शव का अंतिम संस्कार किया गया।
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