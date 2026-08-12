Bagpat News: रास्ते खुले, बेरीकेटिंग हटी, पटरी पर लौटा जन-जीवन

Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा को लेकर लागू किया गया रूट डायवर्जन प्लान मंगलवार की शाम खत्म हो गया। जगह-जगह लगाई गई बेरिकेटिंग हटा दी गई, जिसके बाद वाहनों ने फर्राटा भरना शुरू कर दिया। पिछले कई दिनों से खड़े वाहन सड़कों पर उतरे, तो जाम की स्थिति बन गई। कई जगह तो पुलिस कर्मियों को जाम खुलवाने में पसीनें बहाने पड़े। कांवड़ यात्रा के चलते गत 30 जुलाई की रात में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाइवे समेत सभी प्रमुख कांवड़ मार्गों पर बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। उन्हें डायवर्जन प्लान के अनुसार गंतव्य की ओर भेजा जा रहा था। ईपीई पर तो वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं, चार दिन पहले पुलिस ने सभी प्रकार के वाहनों का संचालन कांवड़ मार्गों पर प्रतिबंधित कर दिया था। मंगलवार की शाम कांवड़ यात्रा समाप्त होते ही पुलिस ने रूट डायवर्ट की बंदिश हटा दी। जिसके बाद ईपीई, हाइवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। जिसके चलते जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही। बागपत के राष्ट्र वंदना चौक, निवाडा चेकपोस्ट और इपीई पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक पुलिस ने जाम खुलवाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन जाम नहीं खुल सका। इसके बाद एक-एक कर वाहनों को गुजारा गया। तब जाकर हाईवे पर यातायात सुचारु हो सका। इसके बाद ही पुलिस अधिकारियों व जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। यातायात निरीक्षक सतेंद्र सिंह ने बताया कि बड़े वाहनों की वजह से जाम की समस्या बन गई थी। अब ट्रेफिक सुचारू हो गया है। वहीं, रास्ते खुलने के बाद जन-जीवन पटरी पर लौट आया है। नौकरीपेशा लोगों की दुश्वारियां भी रास्ते खुलने के बाद खत्म हो गई।