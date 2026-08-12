Bagpat News: रास्ते खुले, बेरीकेटिंग हटी, पटरी पर लौटा जन-जीवन
Bagpat News: बागपत में कांवड़ यात्रा के बाद मंगलवार की शाम रूट डायवर्जन प्लान खत्म हो गया। बेरिकेटिंग हटने से वाहनों ने फर्राटा भरना शुरू कर दिया, जिससे कई जगह जाम की स्थिति बन गई। ट्रैफिक पुलिस ने यातायात सुचारु करने के प्रयास किए। कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद बस सेवाएँ भी फिर से शुरू हुईं।
Bagpat News: बागपत। कांवड़ यात्रा को लेकर लागू किया गया रूट डायवर्जन प्लान मंगलवार की शाम खत्म हो गया। जगह-जगह लगाई गई बेरिकेटिंग हटा दी गई, जिसके बाद वाहनों ने फर्राटा भरना शुरू कर दिया। पिछले कई दिनों से खड़े वाहन सड़कों पर उतरे, तो जाम की स्थिति बन गई। कई जगह तो पुलिस कर्मियों को जाम खुलवाने में पसीनें बहाने पड़े। कांवड़ यात्रा के चलते गत 30 जुलाई की रात में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाइवे समेत सभी प्रमुख कांवड़ मार्गों पर बड़े वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। उन्हें डायवर्जन प्लान के अनुसार गंतव्य की ओर भेजा जा रहा था। ईपीई पर तो वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। वहीं, चार दिन पहले पुलिस ने सभी प्रकार के वाहनों का संचालन कांवड़ मार्गों पर प्रतिबंधित कर दिया था। मंगलवार की शाम कांवड़ यात्रा समाप्त होते ही पुलिस ने रूट डायवर्ट की बंदिश हटा दी। जिसके बाद ईपीई, हाइवे और मुख्य मार्गों पर वाहनों का सैलाब सा उमड़ पड़ा। जिसके चलते जगह-जगह जाम की स्थिति बनी रही। बागपत के राष्ट्र वंदना चौक, निवाडा चेकपोस्ट और इपीई पर घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। ट्रैफिक पुलिस ने जाम खुलवाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन जाम नहीं खुल सका। इसके बाद एक-एक कर वाहनों को गुजारा गया। तब जाकर हाईवे पर यातायात सुचारु हो सका। इसके बाद ही पुलिस अधिकारियों व जाम में फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। यातायात निरीक्षक सतेंद्र सिंह ने बताया कि बड़े वाहनों की वजह से जाम की समस्या बन गई थी। अब ट्रेफिक सुचारू हो गया है। वहीं, रास्ते खुलने के बाद जन-जीवन पटरी पर लौट आया है। नौकरीपेशा लोगों की दुश्वारियां भी रास्ते खुलने के बाद खत्म हो गई।
कांवड़ यात्रा समाप्त होते ही सभी रूटों पर बसें संचालित
कांवड यात्रा के समाप्त होने के बाद मंगलवार की शाम से मुख्य मार्गो पर परिवहन व्यवस्था फिर से शुरू हो गई है। इस वजह से बसों में यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। पूरे दिन बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। दरअसल, कांवड़ यात्रा के चलते पिछले एक सप्ताह से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे, बड़ौत-मुजफ्फरनगर समेत अन्य मुख्य मार्गो पर बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। बसों के बंद होने के बाद दो से तीन दिन यात्रियों ने डग्गामार वाहनों से सफर किया, लेकिन बाद में कांवडियों की संख्या बढ़ने से उन्हें भी प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया था। फिलहाल कांवड़ यात्रा समाप्त हो चुकी है। मंगलवार की शाम से दिल्ली-सहारनपुर हाईवे समेत अन्य मुख्य मार्गो पर बसों का संचालन फिर से शुरू हो गया है。
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