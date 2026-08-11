Bagpat News: हाईवे किनारे घायल अवस्था में पड़ा मिला लोनी का युवक

Bagpat News: हाईवे किनारे घायल अवस्था में पड़ा मिला लोनी का युवक
Bagpat News: बागपत के हाईवे पर एक युवक को घायल अवस्था में पाया गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। युवक की पहचान 33 वर्षीय रवि के रूप में हुई, जो गंभीर चोट के चलते दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
Bagpat News: बागपत। बागपत-मेरठ हाईवे पर अग्रवाल मंडी टटीरी के पास रविवार की देररात ट्रेफिक पुलिस कर्मी को एक युवक घायल अवस्था में सड़क किनारे पड़ा मिला। जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल युवक की पहचान गाजियाबाद के लोनी स्थित विकास नगर निवासी 33 वर्षीय रवि पुत्र जगदीश के रूप में हुई है। वहीं, टटीरी स्थित पेट्रोल पंप से लगभग 150-200 मीटर पहले हाईवे पर घायल पड़ा था। इसी दौरान पुरा महादेव मंदिर से कांवड़ ड्यूटी समाप्त कर लौट रहे यातायात पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल मनोज की नजर उस पर पड़ी। पुलिसकर्मी ने तुरंत घायल युवक को बागपत जिला अस्पताल पहुंचाया और उपचार के लिए भर्ती कराया।
जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने युवक का प्राथमिक उपचार किया। जांच के दौरान उसके पास से एक छोटा मोबाइल फोन, बाम की एक छोटी डिब्बी और दो हजार रुपये बरामद हुए। चिकित्सक डॉ. शाहिद अली के अनुसार युवक के सिर में गंभीर चोट लगी है। उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है।
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