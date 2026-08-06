Bagpat News: रास्ते अवरुद्ध, बेरिकेड्स ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

Bagpat News: रास्ते अवरुद्ध, बेरिकेड्स ने बढ़ाई लोगों की परेशानी
Bagpat News: बड़ौत में कांवड़ यात्रा के चलते पुलिस ने हाइवे और शहर के मुख्य रास्तों को बेरिकेड्स लगाकर अवरुद्ध कर दिया है। इससे स्थानीय लोगों और दुकानदारों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति में एम्बुलेंस भी फंस रही हैं, जबकि पुलिस ने कुछ रूट भी डायवर्ट किए हैं।
Bagpat News: बड़ौत। कांवड़ यात्रा धीरे-धीरे अपने चरम पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी कांवड़ियों की भीड़ नहीं बढ़ी है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ज्यादा एडवांस में ही हाइवे समेत शहर के अंदर के मुख्य रास्तों को भी ब्लॉक, बेरिकेड्स लगा अवरुद्ध कर दिया है। इससे स्थानीय लोगों, दुकानदारों की परेशानी काफी बढ़ गई हैं। जगह-जगह किए गए बेरिकेड्स के कारण बाजार से लेकर हाइवे पर लंबा जाम लग रहा है। चंद कदम दूर जाने के लिए भी लोगों को इधर उधर से चक्कर लगाकर आना जाना पड़ रहा है। दिल्ली बस स्टैंड, पीएन शर्मा पार्क पर रास्ता वनवे किए जाने से दूसरी तरफ जाने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही है, इससे न केवल जाम लग रहा है बल्कि इस जाम में एम्बुलेंस भी फंस रही हैं।
वहीं दूसरी ओर पुलिस ने ई रिक्शाओं का रूट भी डायवर्ट कर दिया है, साथ ही हाथठेले वालों को भी सड़क से हटाने का काम शुरू कर दिया है ताकि कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी न हो और किसी तरह के विवाद की स्थिति न पैदा हो। बाजार में आवश्यक कार्य के लिए लोगों को इधर उधर से चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। बुधवार को दिल्ली रोड बस स्टैंड पर पुलिस व यातायात पुलिस भी नदारद नजर आई जिस कारण जाम के झाम में लोग परेशान रहे।
लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
टीम से समन्वय के साथ समय प्रबंधन
डाटा विश्लेषण और इस पर केंद्रित समाचारों की पैकजिंग
इनोवेटिव और रिसर्च बेस्ड न्यूज स्टोरीज
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।