Bagpat News: पड़ोसी दुकानदार समेत 25 लोगों पर धमकी देने का आरोप

Bagpat News: पड़ोसी दुकानदार समेत 25 लोगों पर धमकी देने का आरोप
Bagpat News: बड़ौत के एक व्यापारी ने अपनी दुकान के सामने वाहन खड़ा करने को लेकर पड़ोसी दुकानदार और 25 लोगों पर मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। व्यापारी प्रदीप कुमार जैन ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि विवाद के चलते उनके साथ गली-गलौच भी की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bagpat News: बड़ौत। नगर के मंडी घनश्याम गंज निवासी व्यापारी ने पड़ोसी दुकानदार समेत करीब 20-25 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर देकर मारने की धमकी देने आरोप लगाया है। तहरीर में व्यापारी प्रदीप कुमार जैन ने बताया कि उनकी दुकान के सामने वाहन खड़ा करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आरोप लगाया पडोसी दुकानदार अपने साथ 20-25 लोगों को लेकर दुकान पर पहुंचे, जहां गाली-गलौज की गई तथा व्यापार बंद करने और स्थान छोड़ने की धमकी दी गई। इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार ने बताया कि तहरीर मिल गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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