Bagpat News: हमले के मामले में तीन आरोपियों को सुनाई गई सजा
Bagpat News: बागपत के चांदीनगर थाना क्षेत्र के गढ़ी कलंजरी गांव में 2017 में हुई हमले की घटना में शामिल तीन आरोपियों को तीन साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ न अदा करने पर दो महीने का अतिरिक्त कारावास भी सुनाया गया।
Bagpat News: बागपत। चांदीनगर थाना क्षेत्र के गढ़ी कलंजरी गांव में हुई हमले की घटना में शामिल तीन आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई गई, साथ ही उन पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ अदा न करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी गगन गौड ने बताया कि चांदीनगर थाना क्षेत्र के गढ़ी कलंजरी गांव में वर्ष 2017 में हमले की घटना हुई थी। गांव निवासी गजेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह छह अगस्त की सुबह घेर में पशुओं को नहला रहा था। तभी गांव के ही कुछ लोग आए और गाली-गलौच करते हुए बोलने लगे कि तुमने हमले चोरी के मामले में पकड़वाया था।
अब इसका अंजाम भुगतो। इतना कहते ही आरोपियों ने लाठी-डंड़ों से उस पर हमला बोल दिया था। जिसमें वह घायल हो गया था। बताया कि शोर मचाने पर परिवार के सोहनलाल, योगेंद्र, विकल, अजीत, रामफल और आदेश मौके पर पहुंचे, तो आरोपियों ने उन्हें भी हमलाकर घायल कर दिया। पुलिस ने तभी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।कुछ दिनों बाद ही विवेचक ने न्यायालय में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। तभी से उक्त मुकदमे की सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। एडीजीसी ने बताया कि सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी शोविंद्र, ब्रह्मसिंह और विकुल को तीन-तीन साल की सजा सुनाई, साथ ही आरोपियों पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर दो-दो माह के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए।
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