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Bagpat News: भंडारे का शुभारंभ, गूंजे भोलेनाथ के जयकारे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: चांदीनगर के आरके पब्लिक स्कूल में शिव शक्ति जनकल्याण सेवा समिति द्वारा तीन दिवसीय भंडारे का शुभारंभ हुआ। महंत देव सती गिरी और आचार्य प्रणव प्रवीण योगी ने भंडारे की शुरुआत की। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती की और कांवड़ियों के लिए सेवा को पुण्य का कार्य माना।

Bagpat News: भंडारे का शुभारंभ, गूंजे भोलेनाथ के जयकारे

Bagpat News: चांदीनगर। रटौल के आरके पब्लिक स्कूल में शिव शक्ति जनकल्याण सेवा समिति की ओर से कांवड़ियों की सेवा के लिए आयोजित तीन दिवसीय पांचवें भंडारे का विधिवत शुभारंभ हुआ। भंडारे का शुभारंभ उड़ीसा से पहुंचे पंचायती निरंजनी अखाड़े के महंत देव सती गिरी एवं महामंडलेश्वर आचार्य प्रणव प्रवीण योगी ने किया। शुभारंभ के दौरान भगवान शिव की विधिवत आरती की गई। इसके बाद भोलेनाथ के जयकारों के बीच भंडारे की शुरुआत हुई। महंत देव सती गिरी और महामंडलेश्वर आचार्य प्रणव प्रवीण योगी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांवड़ियों की सेवा भगवान शिव की सेवा के समान है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों के लिए भोजन, विश्राम और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना पुण्य का कार्य है।

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इस मौके पर एडवोकेट अशोक सैनी, रविंद्रनाथ, अमित कश्यप, पंकज सैनी, राजेश, नवीन भाटी, शिवा शर्मा, ओमप्रकाश यादव, जय सहित समिति के कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद रहे।

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