Bagpat News: पूर्व चेयरमैन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Bagpat News: बड़ौत के गोपाल शर्मा ने भाजपा नेता और पूर्व चेयरमैन अमित राणा के खिलाफ जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। संपत्ति विवाद के चलते यह घटना हुई है। अमित राणा ने गोपाल और उसकी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एक प्लाट का फर्जी एग्रीमेंट किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bagpat News: बड़ौत। नगर निवासी एक व्यक्ति ने भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन अमित राणा के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नगर निवासी गोपाल शर्मा ने बताया कि पूर्व चेयरमैन अमित राणा के साथ उनका संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते पूर्व चेयरमैन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। उधर इस मामले को लेकर अमित राणा का कहना है कि गोपाल शर्मा और उसकी पत्नी प्रीति शर्मा ने बैंक में बंधक एक प्लाट का फर्जी तरीके से राजीव तोमर से रुपये लेकर उनके नाम एग्रीमेंट कर दिया था।
इस पर राजीव तोमर ने गोपाल और उसकी पत्नी के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस मामले को लेकर उनके खिलाफ षडयंत्र के तहत रिपोर्ट दर्ज कराकर उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है।
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