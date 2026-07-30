Bagpat News: गुरु पूर्णिमा : श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी

Bagpat News: बागपत। गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को हजारों श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने यमुना घाट पर स्नान के बाद पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। मंदिरों में भी गुरु पूजन हुआ। जिलेभर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा भक्ति-भाव के साथ मनाई गई। बागपत, निवाडा, काठा, सांकरौद, सुभानपुर, मवीकला, नैथला, निनाना आदि गांवों के श्रद्धालुओं ने दिन निकलते ही यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। दूर-दराज के श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्राली, दुपहिया व कार आदि लेकर यमुना घाट पर पहुंचे और यमुना में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद विधि-विधान के साथ यमुना मईया का पूजन किया। बागपत के पक्का घाट आश्रम पर श्रद्धालुओं ने स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पूजा-अर्चना की। परिवारों की सुख-शांति की कामना की। जानकीदास ओर ठाकुरद्वारा मंदिर में भी गुरु पूजन हुआ। सैदपुर गांव के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन किया, जिनमें हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। इस दौरान भंडारों का भी आयोजन किया।