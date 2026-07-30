Bagpat News: गुरु पूर्णिमा : श्रद्धालुओं ने यमुना में लगाई आस्था की डुबकी

Bagpat News: गुरु पूर्णिमा पर बागपत में हजारों श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में स्नान किया और पूजा-अर्चना की। श्रद्धालुओं ने अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। धार्मिक स्थलों और शिक्षण संस्थानों पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिसमें हवन और गुरु पूजन शामिल थे।

Bagpat News: बागपत। गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को हजारों श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं ने यमुना घाट पर स्नान के बाद पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही यमुना के घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। मंदिरों में भी गुरु पूजन हुआ। जिलेभर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा भक्ति-भाव के साथ मनाई गई। बागपत, निवाडा, काठा, सांकरौद, सुभानपुर, मवीकला, नैथला, निनाना आदि गांवों के श्रद्धालुओं ने दिन निकलते ही यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान यमुना घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। दूर-दराज के श्रद्धालु ट्रैक्टर-ट्राली, दुपहिया व कार आदि लेकर यमुना घाट पर पहुंचे और यमुना में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद विधि-विधान के साथ यमुना मईया का पूजन किया।

गुरु पूजा और भंडारे बागपत के पक्का घाट आश्रम पर श्रद्धालुओं ने स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की पूजा-अर्चना की। परिवारों की सुख-शांति की कामना की। जानकीदास ओर ठाकुरद्वारा मंदिर में भी गुरु पूजन हुआ। सैदपुर गांव के शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन किया, जिनमें हजारों श्रद्धालु शामिल रहे। इस दौरान भंडारों का भी आयोजन किया।

गुरु का मान और कार्यक्रम दाहा। चौगामा क्षेत्र में बुधवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षण संस्थानों व धर्मिक स्थलों पर जगह-जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। दोघट के प्राचीन बाड़े वाले शिव मंदिर व गांगनौली के सूर्य मंदिर में हवन का आयोजन किया गया। जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। संत रामेश्वर वन बाबा ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन संपन्न कराया। श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित करते हुए धर्म लाभ उठाया। संत रामेश्वर वन बाबा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा के दिन स्कूल के विद्यार्थी अपने टीचर या फिर कोई भी व्यक्ति किसी से भी सीख लेने वाले को गुरु मानकर आदर-सद्भाव के साथ पूजा करता है। जिससे मनुष्य का कल्याण होता है। इसके अलावा सनबीम पब्लिक स्कूल, सनब्राइट पब्लिक स्कूल, संस्कार विद्यापीठ स्कूल टीकरी, श्री राम पब्लिक स्कूल दोघट में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य दीपेश जैन, प्रेमपाल राठी, कपिल राठी, सचिन राठी, धर्मवीर सिंह, अंकित, सोनू, गौरव, विपिन कुमार, धीरज पवार आदि मौजूद रहे।