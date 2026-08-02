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Bagpat News: पुरामहादेव मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: सावन के पहले सोमवार से पहले, पुरामहादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हजारों भक्तों ने भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक किया और परिवार में सुख-शांति की कामना की। सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुख्य पुजारी के अनुसार, पूरे दिन में 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने पूजा की।

Bagpat News: पुरामहादेव मंदिर पर हजारों श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

Bagpat News: बालैनी। पुरामहादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार से पहले रविवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। शाम तक हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक कर परिवार में सुख-शांति की कामना की। ऐतिहासिक पुरामहादेव मंदिर पर सावन के पहले सोमवार से पहले रविवार को छुट्टी का दिन होने के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 4 बजे से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया। इस दौरान श्रद्धालु लंबी-लंबी लाइनों में लगे रहे। भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के बाद उन्होंने परिवारों की खुशहाली की मन्नतें भी मांगी। सीओ रोहन चौरसिया और थाना प्रभारी संजय कुमार दिनभर मंदिर परिसर में मौजूद रहे और सुरक्षा-व्यवस्था का जायजा लेते रहे।

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वहीं, सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर पर पीएससी और आरएएफ सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा ने बताया कि शाम तक 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक किया।-------मंदिर आने वाले रास्तों पर लगाया मेले का मानचित्रबालैनी। प्रशासन द्वारा मंदिर आने वाले चारों रास्तों पर मेले का मानचित्र लगाया गया है।मानचित्र में मेले की सभी जानकारी दी गई है जिसको देखकर मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालु अपने पास सभी जानकारी उपलब्ध रख सकेंगे

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