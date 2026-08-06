Bagpat News: फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से नकदी लूटने का आरोपी गिरफ्तार
Bagpat News: बागपत में सत्या फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जो एजेंट का साथी था। उसने दो युवकों के साथ मिलकर 55,700 रुपये लूटे। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और लूटी गई राशि में से 12,000 रुपये बरामद किए गए हैं।
Bagpat News: बागपत। सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र में सत्या फाइनेंस कंपनी के एजेंट से हुई लूटपाट की घटना का पुलिस ने बुधवार को खुलासा कर दिया। उसने लूटपाट में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, उसके पास से लूटी गई नकदी भी बरामद कर ली। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किया गया बदमाश एजेंट का ही साथी है। उसने गांव के ही दो युवकों के साथ मिल एजेंट के साथ लूटपाट कराई। पुलिस फरार चल रहे युवकों की तलाश में जुटी है। दरअसल, गत दिवस मेरठ की सत्या फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी कपिल गौतम बाइक पर सवार होकर कलेक्शन करने के लिए सिंघावली अहीर क्षेत्र में आया था।
तभी उसके पास बसा टीकरी निवासी अभिषेक का फोन आया। जिसके बाद वह उसके पास गांव जंगल में पहुंच गया। जहां दो युवकों ने तमंचों के बल पर कपिल गौतम से 55,700 रुपये की नकदी लूटी, साथ ही अभिषेक से भी 1200 रुपये लूट लिए। घटना के बाद पीड़ित ने सिंघावली अहीर थाने पर सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। थाना प्रभारी सूर्यदीप सिंह ने बताया कि कपिल गौतम के साथ लूट उसके ही साथी अभिषेक ने गांव के ही दो युवकों दीपक और विवेक से कराई थी। कपिल को संदेह न हो, इसलिए उसने खुद के पैसे भी आरोपियों को दे दिए थे। बताया कि लूट के बाद आरोपी युवकों ने अभिषेक को 18 हजार रुपये दिए। थाना प्रभारी ने बताया कि अभिषेक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 12 हजार रुपये बरामद कर लिए गए है, जल्द ही फरार चल रहे दोनों युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंNazim Azad
शॉर्ट बायो:
नाजिम आजाद पिछले 27 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान बागपत में ब्यूरो प्रभारी के पद पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
नाजिम आजाद भारतीय मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 27 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) बागपत जिले के ब्यूरो प्रभारी हैं। बागपत और शामली जनपद में 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने विशेष खबरों के साथ अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया है।
कॅरियर का सफर
नाजिम आजाद ने अपने कॅरियर की शुरुआत 1999 में राष्ट्रीय सहारा अखबार से की। इसके बाद शाह टाईम्स में उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2008 में हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। स्टार न्यूज और आजतक जैसे नामचीन न्यूज चैनलों में भी अपनी सेवा दी। 2008 से वे हिन्दुस्तान में लगातार जिले के ब्यूरो प्रभारी के रुप में कार्य कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एमए राजनीति शास्त्र, बीएड के साथ-साथ हिन्दी और पत्रकारिता में स्नातक होने से नाजिम को विज्ञान, हिन्दी और पत्रकारिता का विशेष संयोजन मिला। ब्यूरो प्रभारी रहते हुए एडिटिंग, न्यूज कंटेंट और पैकंजिंग के साथ-साथ टीम के नेतृत्व में पारंगत होने का मौका मिला।
उच्च शिक्षा और लक्ष्य
राजनीति और न्यूज कंटेंट आदि विषयों पर नाजिम की गहरी समझ है। राजनीति और सामाजिक मुददों से जुडी उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। नाजिम का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
टीम से समन्वय के साथ समय प्रबंधन
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