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Bagpat News: नलकूपों पर चोरों का धावा, सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ ले गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: ककड़ीपुर गांव में नलकूप चोरों ने किसानों के हजारों रुपये का सामान चुरा लिया। चोरों ने सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ दिए। किसानों में बढ़ती चोरियों के कारण रोष और दहशत है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है।

Bagpat News: नलकूपों पर चोरों का धावा, सीसीटीवी कैमरे भी उखाड़ ले गए

Bagpat News: बड़ौत। ककड़ीपुर गांव में नलकूप चोरों के निशाने पर हैं। चोरों ने दो किसानों के नलकूपों से स्टार्टर, केबल, फावड़े समेत हजारों रुपये का सामान चोरी कर लिया। एक नलकूप पर सुरक्षा के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे भी चोर उखाड़कर ले गए, जबकि डीवीआर मौके पर ही छोड़ गए। लगातार हो रही चोरियों से किसानों में रोष और दहशत है। ककड़ीपुर निवासी किसान लोकेन्द्र सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया कि रविवार रात चोर उनके नलकूप से स्टार्टर, केबल, फावड़े समेत हजारों रुपये का सामान चोरी कर ले गए। उन्होंने बताया कि करीब तीन महीने पहले भी नलकूप पर चोरी हुई थी।

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इसकी शिकायत ककड़ीपुर चौकी पर की गई थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पहली चोरी के बाद लोकेन्द्र ने नलकूप की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। इस बार चोर कैमरे भी उखाड़कर ले गए, लेकिन डीवीआर वहीं छोड़ गए। पुलिस ने डीवीआर कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उधर, गांव के एक अन्य किसान के नलकूप से भी चोरी की घटना सामने आई है। किसानों का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों से उनकी चिंता बढ़ रही है। उन्होंने पुलिस से जल्द चोरियों का राजफाश करने और नलकूपों की सुरक्षा के लिए प्रभावी गश्त कराने की मांग की है। ककड़ीपुर चौकी प्रभारी अनुज कुमार ने बताया कि नलकूप पर चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीवीआर की जांच की जा रही है और चोरों की तलाश में पुलिस टीम जुटी है। जल्द ही घटना का राजफाश किया जाएगा।

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