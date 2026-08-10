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Bagpat News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फांसी लगाकर जान दी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत के मोहल्ला देशराज में एक युवक ने पत्नी से विवाद के बाद आत्महत्या कर ली। मृतक नीरज कुमार की पत्नी और ससुराल पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। घटना के समय नीरज अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है।

Bagpat News: पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फांसी लगाकर जान दी

Bagpat News: बागपत। शहर के पुराना कस्बा स्थित मोहल्ला देशराज में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक युवक के परिजनों ने उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए जांच शुरू कर दी है। शहर के देशराज मोहल्ले में 32 वर्षीय नीरज कुमार परिवार के साथ रहता था। उसका विवाह वर्ष 2022 में गौरीपुर जवाहरनगर निवासी युवती के साथ हुआ था। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था।

चार दिन पहले भी किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाहिता अपने मायके चली गई थी। परिजनों ने बताया कि तभी से नीरज मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। बताया जाता है कि रविवार की दोपहर करीब साढ़े 12 बजे नीरज ने अपने कमरे में चादर के सहारे पंखे से लटककर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि घटना के समय वह अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था। वहीं, परिजन तुरंत ही नीरज को फांसी के फंदे से उताकर जिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दूसर ओर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार करने लगे। जिससे वहां हंगामे की स्थिति भी बन गई। बाद में पुलिस कर्मियों ने परिजनों को समझा-बुझाकर शांत किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

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