Bagpat News: माउंट लिटेरा जी स्कूल में मेधावी बच्चों का हुआ सम्मान
Bagpat News: बड़ौत के माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल में शनिवार को इन्वेस्टिचर कम फेलिसिटेशन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नई छात्र नेतृत्व परिषद के सदस्यों को बैज पहनाने के साथ शपथ दिलाई गई। मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया और 2 लाख से अधिक छात्रवृत्ति राशि का वितरण किया गया।
Bagpat News: बड़ौत। माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल में शनिवार को इन्वेस्टिचर कम फेलिसिटेशन समारोह आयोजन किया गया जिसमें नई जिम्मेदारियों के साथ छात्र नेतृत्व का शपथ ग्रहण हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं माँ सरस्वती की वंदना से हुआ। समारोह के प्रथम चरण में विद्यालय की नवगठित स्टूडेंट काउंसिल के पदाधिकारियों को बैज एवं सैश पहनाकर सम्मानित किया गया तथा उन्हें अपने दायित्वों के प्रति निष्ठा, अनुशासन एवं ईमानदारी की शपथ दिलाई गई। सत्र 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों, विषयवार टॉपर्स एवं परफेक्ट स्कोर प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। विद्यालय द्वारा 2 लाख से अधिक की छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) राशि के चेक वितरित किए गए।
साथ ही विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र दिये गए। विद्यार्थियों ने स्वागत नृत्य, सरस्वती वंदना, ज़ी लर्न एंथम तथा भारत के विविध त्योहारों एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियाँ देकर मन मोह लिया। सीओ अंशु जैन ने कहा कि सच्चा नेतृत्व वही है, जो सेवा, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ समाज को नई दिशा प्रदान करे। विद्यालय के निदेशक हंस कुमार जैन, चेयरमैन बिजेन्द्र कुमार जैन, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य अंकुर जैन, अनुज जैन एवं हिमांशु जैन सहित अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे।
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