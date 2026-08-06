Bagpat News: जलहेरी लगाने को लेकर प्रशासन और मंदिर समिति में खींचतानन

Bagpat News: बालैनी। पुरामहादेव मंदिर पर जल चढ़ाने के लिये प्रशासन द्वारा लगवाई गई स्टील की जलहेरी को श्रावणी मेले में लगे रहने के लिये प्रशासन और मंदिर कमेटी के बीच घंटों विचार विमर्श हुआ। मंदिर समिति जलहेरी लगाने के पक्ष में नहीं है। पदाधिकारियों का कहना है कि मेले के दौरान अगर कुछ हुआ, तो वह जिम्मेदार नहीं होंगे। सावन के पहले सोमवार को प्रशासन द्वारा पुरामहादेव मंदिर में गर्भ गृह के पूर्वी और दक्षिणी गेट पर स्टील की जलहेरी लगवाई गई थी। जिसमें श्रद्धालुओं ने बाहर से ही भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक किया था, लेकिन जलाभिषेक करने के बाद बाहर निकलने के लिये एक ही रास्ता होने पर जलाभिषेक करने में ज्यादा टाइम लगा।

मंदिर समिति शुरू से ही इसे लगाने के पक्ष में नहीं थी। मंदिर समिति ने अपनी इस बात को अधिकारियों के सामने रखा। बुधवार की दोपहर एडीएम विनीत उपाध्याय, एएसपी प्रवीण सिंह चौहान और एसडीएम दिग्विजय सिंह मंदिर पहुंचे और मंदिर समिति से विचार विमर्श किया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि जो भोला 200 किलोमीटर दूर से जल लेकर मंदिर आएगा और अगर उसे दूर से ही भगवान आशुतोष पर जलाभिषेक करना पड़ेगा, तो उसकी आस्था को ठेस पहुंच सकती है। वे हंगामा भी कर सकते है। मंदिर समिति के लोगों ने कहा कि वह इस लगाने के पक्ष में नही है। अगर प्रशासन इसे लगाता है और मेले के दौरान अगर कुछ हुआ, तो मंदिर समिति की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसके बाद अधिकारियों ने मंदिर समिति को आस्वाशन दिया कि एक दो दिन में विचार विमर्श कर इसका फैसला किया जाएगा। इस दौरान समिति अध्यक्ष सुनील रोहटा, मुख्य पुजारी पंडित जयभगवान शर्मा, संजीव शर्मा आदि मौजूद रहे।