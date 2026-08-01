Bagpat News: हजारों जन्मों के पुण्य संयोग से मिलता है मानव जीवन: आर्जव सागर

Bagpat News: बड़ौत। आदित्यनाथ सभागार में आर्जव सागर ने शुक्रवार को धर्म सभा आयोजित की गई। जिसमें मंगल प्रवचन देते हुए मानव जीवन के पुण्य उदय का महत्व बताया। परिसर में धर्म लाभ लेने के लिए जैन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही मंगल प्रवचन में कहा कि लोभी मन, धन को ही अपने जीवन का आधार मानता है, वही मोही मन, विकार को अपने जीवन में प्राथमिकता देता है। ज्ञानी तो वह है, जो सदाचार को ही जीवन का सार मानता है। आजकल व्यक्ति के पास दिनभर समय ही समय है। फिर भी कहता है कि समय ही नहीं है। अपने आपको दिनभर पाप के साधन मोबाइल में व्यस्त रखता है जीवन को अच्छा बनाओगे तो जीवन अच्छा बनेगा और अपने आपको प्रमाद में, व्यसनों में लगाओगे तो यह जीवन भी ऐसे ही निकल जाएगा।