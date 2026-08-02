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Bagpat News: सांप के डसने से महिला की मौत, तीन की हालत गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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Bagpat News: बागपत जिले में सर्पदंश की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार रात को तीन व्यक्तियों को सांपों ने डस लिया, जिनमें दो महिलाएँ शामिल हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से गंभीर हालत में अन्य अस्पतालों के लिए रेफर किया गया। पिछले एक महीने में 47 सर्पदंश की घटनाएँ हो चुकी हैं।

Bagpat News: सांप के डसने से महिला की मौत, तीन की हालत गंभीर

Bagpat News: बागपत। जिले में सर्पदंश की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार रात अलग-अलग घटनाओं में सांपों ने दो महिलाओं समेत तीन लोगों को डस लिया। परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बिनौली कस्बे में की रहने वाली अमरेश पत्नी राजेश को शुक्रवार रात चारपाई पर सो रही थी। देर रात सांप ने उसे डस लिया। परिजन उसे लेकर बिनौली सीएचसी पहुंचे, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन अमरेश को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से भी चिकित्सकों ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि मेरठ में अमरेश का उपचार चल रहा है।

अब उसकी हालत में सुधार है। परिजनों ने बताया कि गुरुवार रात भी महिला को सांप ने डस लिया था। मेरठ में अस्पताल में इलाज के बाद महिला घर लौटी थी। एक माह पहले उनके बेटे की सांप के डसने से मौत हो गई थी।वहीं बागपत शहर के पुराना कस्बा निवासी 60 वर्षीय शरीफ और गौरीपुर निवासी 30 वर्षीय बीना को भी सांप ने डस लिया। दोनों को चिकित्सकों ने एंटी स्नेक वेनम के 10-10 इंजेक्शन लगाकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। इनकी हालत भी गंभीर है। वहीं जनपद में पिछले एक माह के आंकड़े पर नजर डाले तो सर्पदंश की 47 घटनाएं हुई हैं। इस दौरान चार लोगों की सर्पदंश से मौत हो चुकी है।

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